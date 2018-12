A mentősök karácsonyi videója mindent visz

Különleges videóval kíván boldog karácsonyt az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán. Két mentős a mentőautóban adja elő kedvenc karácsonyi dalait.

A videóban előkerülnek a legnépszerűbb karácsonyi számok, például a Feliz Navidad, a Last Christmas, a Jingle Bells, és az All I Want For Christmas Is You.

A mentők felváltva énekelnek, amíg az egyik teljes beleéléssel énekel, addig a másik unottan bámul maga elé.

A karácsonyi mókázásnak aztán az vet véget, hogy felcsendül a Gangnam Style, amit fintorogva vesznek tudomásul, majd mindketten kiszállnak a mentőautóból.