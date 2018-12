Megdöbbentő okból dobták ki a kedvenc kocsmájából

Egy idős férfit kidobtak a kedvenc kocsmájából, mert vele volt a három vadászgörénye, amelyek terápiás állatként segítenek neki.

Az 57 éves egykori katona, Tim Pender az angliai Mousehole településen rendszeresen evett és ivott az Old Coastguard nevű helyen. Gyakran magával vitte a három vadászgörényt, Joyt, Grace-t és Jasont.

A férfit nemrégiben azért rakták ki a pubból, mert a vezetőséghez több panasz érkezett az állatok kellemetlen szaga miatt. Azt is megtiltották, hogy máskor a görényekkel menjen a helyre. A férfi nagyon elkeseredett az eset után, szerinte diszkrimináció áldozata lett.

