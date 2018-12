Lebegő mágneses buborék lesz a jövő autója

KAPCSOLÓDÓ Két év múlva jöhetnek a repülő taxik

A Renault a Central Saint Martins – University of the Arts London képzőművészeti egyetem hallgatóit kérte fel, hogy találjanak ki ötleteket arra, hogyan nézhetnének ki a jövő önvezető, moduláris autói, de azt is, hogy a nagyvárosi infrastuktúra, illetve a szolgáltatások hogyan tudják támogatni a rendszert.

A győztes tervet Yuchen Cai nyújtotta be, a The Float nevű jármű szinte már űrhajóra emlékeztet, emellett pedig a közösségi médiából ismert társas interakciót is beemeli az autó koncepciójába. Hogy ez pontosan mit jelent, az rejtély, de az biztos, hogy Cai a kocsihoz tervezett egy okostelefonos applikációt is, amellyel bármikor rendelhetünk egy ilyen buborékautót, mintha az Uber autómegosztó szolgáltatás futurisztikus verzióját használnánk.

A két, összeolvadó üvegbúrának látszó járműnek nincsenek kerekei, ugyanis Cai tervei szerint mágneses levitációs (maglev) technlógiával közlekedne majd, ehhez feltehetően az úthálózat átépítésére is szükség lenne. A mágneses megoldást az egyes Float-járművek egymás között is használhatják: a mágnesek segítségével összekapcsolódhatnak egy hosszabb konvojjá is.

Az autóban ülők bármerre elforgathatják a székeiket, így egymással is beszélgethetnek, de az oldalra csúszó ajtóknak köszönhetően akár a járókelőkkel is szóba elegyedhetnek.

„Második alkalommal működtünk együtt a Central Saint Martins hallgatóival és ismét felnyitották a szemünket, hogy mennyi képzelőerő és tehetség van az iskola diákjaiban, arra nézve, hogyan fognak az emberek utazni a jövőben” – mondta Anthony Lo, a Renault külső dizájnnal foglalkozó részlegének alelnöke.

A beérkezett koncepcióművek közül a képzeletbeli dobogóra a valamivel szögletesebb Flo nevű autó került fel, amely egyesíti a személy-, és teherszállítási funkciókat.

Szintén a döntőbe jutott még a Vue nevű jármű, amely érzelmi szálat is belevisz az emberek és autók kapcsolatába.

Ez annyit jelent, hogy az autó hiányolja a gazdáját, amikor az ember épp nincs ott, akárcsak egy kutyakölyök – hogy ez pontosan mire jó, az rejtély, de a Float autók megjelenését nagyon várjuk!