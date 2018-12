Magyar szerző könyve mutatja meg a nőknek, hogyan lehetnek vonzók

Hiánypótló kiadvány debütál a magyar piacon. Békési Brigitta „WOW HATÁS – Fedezd fel a valódi vonzerőd” című kötete egy egyedülálló rendszer segítségével vezet végig a vonzerőnk maximalizálásának útján, mindezt hiteles kutatásokkal, izgalmas szakértői megszólalásokkal alátámasztva, feladatokkal kísérve – olvasható a kiadó közleményében.

A könyv összetetten mutatja meg, mit is kell pontosan tennünk ahhoz, hogy vonzóak legyünk. Egy olyan egyedülálló rendszert tár elénk, és mutat be fázisonként, amelynek segítségével minden nő képes lesz lépésről lépésre kihozni a saját valódi vonzerejét.

– mesél a wow hatás lényegéről Békési Brigitta, a mára már nemzetközi sikernek örvendő edzésmódszer és franchise, a beautyrobic alapítója.

Szily Nóra, népszerű műsorvezető, pszichológus és coach szerint a vonzerő nem korfüggő:

Minden változással együtt lélegzem, törekszem arra, hogy jóban legyek önmagammal, és próbálok mindig hallgatni a belső hangomra, mert tudom, hogy jót akar nekem. Tisztában vagyok azzal, hogy az idő múlik, mégis ha reggelente belenézek a tükörbe, szeretnék pozitív képet viszontlátni, aki így túl az 50-en is nagybetűs nő. A nő örök, még ha nem is kortalan. Nagyon sokat beszélgettem nőkkel életem során, és mindenkiben mást és mást fedeztem fel. Voltak kívülről csodálatos hölgyek, akiknek a szemükben mégsem láttam a csillogást, és találkoztam olyanokkal is, akiken lehet, hogy elsőre nem akad meg a férfiak szeme, mégis olyan kisugárzással bírtak, ami ízig-vérig nővé tette őket. Brigi könyve pont azért különleges, mert minden korosztály bátran a kezébe veheti, és mindenkinek tud majd hasznos tanácsokat adni. Olvasmányos, egyszerű megfogalmazású és gyakorlatias könyv a WOW HATÁS, ami öt lépcsőn keresztül vezet el a saját nőiességünk világába

– meséli Szily Nóra.

A szerző egy olyan, öt alappilléren nyugvó rendszert hozott létre, amelyet elsajátítva az olvasó tökéletesen tisztában lesz azzal, hogyan tudja felszínre hozni, egyúttal pedig maximalizálni a saját valódi vonzerejét. A fejezetekben végigvezet a vonzerő szintjein lépésről lépésre, így haladva egyre mélyebbre. A vonzerő minden szintjéhez gyakorlati feladatok is tartoznak, vagyis a WOW HATÁS nemcsak elmondja, mit kell tenni, de élvezetes feladatokon keresztül megmutatja a „hogyant” is.

A rendkívül szórakoztató és olvasmányos könyvben pszichológus mellett olyan szakemberek is megszólalnak, akiknek szakmájuk kapcsolódik a vonzerő témaköréhez. Schiffer Miklós, Pirner Alma, Dominique Roberts – csak néhány név azoké közül, akik segítenek a könyv lapjain keresztül, hogy az olvasó valóban vonzóbbá váljon.

Pirner Alma a nőiesség valódi megtestesítője, egzotikustánc-világbajnok, a Magyar Rúdtánc és Rúdfitnesz Egyesület elnöke, aki mindezen túl beautyrobicedző is.

– teszi hozzá Alma, akivel a könyvben egy hosszabb interjú is olvasható.

A könyv mintegy 340 oldalán izgalmas kutatások és bizonyítékok is helyet kapnak, amelyek biztosítják az olvasót, hogy valóban működő módszerről van szó. Mindehhez az üzleti életben alkalmazott hatékony technikákat, pszichológiai trükköket hívja segítségül a szerző, a könyvben rejlő állításokat pedig érdekes kutatási eredményekkel támasztja alá.

– írja a könyvében Békési Brigitta, aki szerint a vonzerő iránti igény nem korfüggő.

A kötet már elérhető a piacon, és bár a későbbiekben a hazai könyvesboltokban is elérhető lesz, jelenleg a www.wowhatas.hu oldalról rendelhető online vagy a Beautyrobic Központban személyesen szerezhető be.

Békési Brigittáról, a szerzőről:

Békési Brigitta a népszerű edzésmódszer és brand, a beautyrobic alapítója és tulajdonosa, ami mára már nemzetközi szinten működő franchise rendszer is. Jelölték a Central European Startup Award-on „The Most Influential Woman” díjra, a Marketing Commando „Az év marketingese” díjra, valamint a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének „A jövő reménysége” díját vehette át munkásságának elismeréseként. Fontos neki a folyamatos képzés és tanulás. Közgazdászi képzettsége mellett life coach, fitnesz coach, fitoterapeuta és fitneszedző is, aki kiterjedt tudása ellenére sem hagyta abba a folyamatos tanulást. Különböző szakmai továbbképzésekre jár, mert hisz a tudás hatalmában. Emellett a Boss Connect mentorprogram mentoraként, a FIVOSZ Sport- és Életmód Bizottság elnökeként, az IWI nagyköveteként és a New York-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara tagjaként ő maga is segíti a fiatalokat abban, hogy egyre jobbá és többé váljanak mind szakmailag, mind emberileg. Egyetemeken, konferenciákon ad elő, emellett szenvedélyének az általa megalkotott beautyrobicnak is hódol. Saját stúdiójában ő maga is rendszeresen tart edzéseket, és azt tanítja a hozzá ellátogató nőknek, hogy hogyan legyenek egyre vonzóbbak, magabiztosabbak, és hogyan imádják azt a Nőt, akik valójában ők maguk.