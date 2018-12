„Ha egy férfi 28 évesen elér valamit, zseni, ha egy nő teszi, akkor csaló”

Több alkalommal is írtunk már az idei nyár amerikai politikai szenzációjáról, a 28 éves korában az amerikai képviselőházba beválasztott Alexandria Ocasio-Cortezről, aki a kampányidőszak során egy bárban dolgozott, hogy megélhetését fedezni tudja. A legfiatalabb amerikai képviselőnő csak januárban kapja meg első képviselői fizetését; korábban arról is beszámoltunk, hogy az átmenet hónapjaiban nem tudta kifizetni washingtoni albérletét sem.

A demokrata képviselő most Twitter-oldalán adott hangot azzal kapcsolatos elégedetlenségének, hogy fiatal nőként folyamatosan megkérdőjelezik az érdemeit, bezzeg, ha férfi lenne, ez fel sem merülne.

„Kettős mércéről beszélhetünk, ha Paul Ryant (republikánus képviselő, a képviselőház jelenlegi elnöke – a szerk.), amikor 28 éves korában megválasztották, egyből zseniként emlegették, azonban amióta én 28 éves koromban megnyertem az előválasztást, gyanakodva méregetnek, a ruházatomig bezárólag kiveséznek, és csalónak titulálnak” – írta Ocasio-Cortez.

A progresszív politikusnak egyre több rajongója akad a demokrata szavazótáboron belül, amiben feltehetően jelentős szerepe van, hogy nem fél hangot adni a véleményének. Korábban felszólalt már Donald Trump bevándorláspolitikájával szemben, illetve felszólította a fiatalokat, hogy legyenek aktívabbak a politikai életben.

When I first won, folks said we were too naive, inexperienced, and uninformed to be effective.



Yet in our first weeks, we elevated #GreenNewDeal to national urgency, secured 30 cosponsors on a Select Committee, and helped stop a bad tax rule.



I’d say we’re off to a good start. https://t.co/rVWsoph2Ff