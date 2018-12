„Új” Deadpool-film érkezik karácsonyra

KAPCSOLÓDÓ Deadpool segít Ryan Reynoldsnak megbirkózni a betegségével

A 2016-os Deadpool című szuperhősfilm üdítő változatosságot hozott a Marvel-univerzum és a DC-galaxis látványorgiáitól megcsömörlött, de a képregényfilmek iránt rajongó mozinézők életébe. Az egyébként a Marvel-birodalom vadhajtásaként létező Deadpool ugyanis vigyorogva köp szemen mindent, amit a szuperhősökről úgy általában tudni vélünk.

Deadpoolnak ugyanis mocskos a szája, aminél még mocskosabb a fantáziája, és ezt a maga kendőzetlen őszinteségével, a burleszkfilmek habos tortájaként vágja a képregényolvasók és mozinézők arcába. Áldassék ezen a ponton Ryan Reynolds neve, aki számtalan Zs-kategóriás romkom és a hasonlóan tragikus Zöld lámpás után önmagát is hajlandó volt kifigurázni a Deadpool főszerepében.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a színész karrierjébe új életet lehelt a pofátlan szuperhős figurája, nem véletlen, hogy az első rész minden létező nézettségi rekordot megdöntött, és könnyű szerrel nyomta le A Galaxis őrzői váratlan sikerét is.

Nem véletlen, hogy a kiváló bevételi adatok láttán azonnal nekiálltak a folytatásnak, és bár a Deadpool 2 már nem ütött akkorát, mint az első rész, még így is tódultak rá a nézők világszerte, ahogy mi is megírtuk, leginkább azért, mert a Deadpool-filmeket egyszerűen beoltották kritika ellen. Azóta persze már folyamatban van a harmadik epizód, sőt, előtte érkezik még egy X-Force című film is, amelyben Reynolds ismét magára öltheti Deadpool piros-fekete hacukáját.

Az éles szemű netezők azonban felfigyelhettek rá, hogy nemrég a különféle filmes oldalakon megjelent egy Once Upon A Deadpool című alkotás előzetese.

Hogy is van ez?!?

Ügyes húzás, annyi biztos. Valójában a Deadpool második részéről van szó, amelynek ez a verzió az úgynevezett „családbarát” változata. Ez annyit jelent, hogy kivágták belőle a legdurvább jeleneteket, amelyeket néhány új, vicces-ártatlan snittel pótoltak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy egyszerűen újramelegítették a Deadpool 2-t, hanem néhány új jelenetet is forgattak hozzá a nyolcvanas évek amerikai gyerekszínész-fenoménja, a ma már az ötödik ikszet taposó Fred Savage közreműködésével.

Ami a magyarországi bemutatót illeti, sajnos nincsenek jó híreink: Farkas Sándor, a Deadpool előző részeit is forgalmazó Fórum Hungary ügyvezetője kérdésünkre elmondta, hogy a Once Upon a Deadpool nem kerül a magyar mozikba, DVD-n azonban kiadják majd, így a vérbeli rajongók ezt is betehetik majd a gyűjteményükbe.