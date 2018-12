Az ausztrál Irene O’Shea 102 évével a világ legidősebb ejtőernyőse, aki nem ma kezdte az ugrást. Igaz, nem is fiatal korában, 100. születésnapján döntött először úgy, hogy kiugrik egy működő repülőgépből. Azóta pedig megismétli minden évben, így ugrott 101 évesen is, és most, 102. születésnapján sem hagyta volna ki az élményt. Ugrásával új világrekordot is felállított.

Ugrásaival a motorneuron-betegségekre szeretné felhívni a figyelmet.