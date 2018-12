A mai fiatalok az új öregek

Az úgynevezett millennial, vagyis az Y generáció – a leggyakoribb definíció szerint a nyolcvanas évek elejétől a kétezres évek elejéig tartó időszakban születettek – tagjainak már sok mindent a fejére olvastak, lévén, közülük került ki egy sor olyan élelmes vállalkozó, illetve felhasználó, akik jó néhány piacot felforgattak, elég csak az Uber vagy az Airbnb példájára gondolni. Persze az efféle morgolódás nagy része alaptalan, legalábbis kevés kutatás támasztja alá, hogy „régen minden jobb volt”.

Érdekes trendet lehet azonban megfigyelni, ami ennek a generációnak a szórakozási szokásait illeti. Ezt boncolgatja a New York Post nemrég megjelent cikke, amelynek címét szabatosan úgy lehetne magyarra fordítani, hogy „a lustaság legnagyobb generációja”, ami főleg ennek a nemzedéknek a társas szokásaira vonatkozik.

Tény, hogy az úgynevezett X generáció (a hatvanas-nyolcvanas években születettek) tagjaihoz képest a millenniálok lényegesen kevesebb időt töltenek a személyes érintkezéssel, ellenben sokkal többet használják az okostelefonjaikat, és sokkal több, úgynevezett streamelt tartalmat fogyasztanak, vagyis gyakori vendégei a Netflixnek és a hasonló online műsorszolgáltatóknak. A Taylor Nelson Sofres piackutató cég felmérése szerint az Y generáció tagjai naponta átlagosan 2,7 órányi streamelt műsort néznek, míg az X generációsok 1,8 órányit.

A mostani késő húszas, kora harmincas generáció tagjai közül egyre többen töltik az idejüket otthon. Egy nagy sörgyártó 2016-os felmérése szerint ráadásul ezek a fiatalok, ha ki is mozdulnak otthonról, akkor is legfeljebb egy-két pohár italt fogyasztanak, a fékeveszett bulizás nem jellemző rájuk. A trend pedig már a Z generációnál is megfigyelhető: a Child Trends Data Bank felmérése szerint a tinédzsereknél soha nem volt ilyen alacsony az alkoholfogyasztók aránya.

A cikk szerint ennek a technológiai fejlődés mellett gazdasági és egészségügyi okai is vannak. Dr. Sanjeev Kothare, a New York University neurológusa rámutatott, hogy a fiatalabbaknál ma már szinte „népbetegségnek” számít a kimerültség: a húszas-harmincasoknál minden második embert érint.

KAPCSOLÓDÓ Így vásárolnak a Z generáció fiataljai

Emellett természetesen pénzügyi okai is vannak mindennek: napjainkban nehezen lehet megúszni egy péntek–szombat esti bulizást több tízezres költségek nélkül. Még ha valaki tényleg nagyon spórolósra veszi is a figurát, akkor is jó pár ezrest ott fog hagyni az éjszakában. De az otthoni pihengetés nem csak azokra jellemző, akik rengeteget dolgoznak, vagy akiknek kevés a pénzük. A jelenséghez az is hozzájárul, hogy a társkereső alkalmazások miatt mára a randizás is teljesen átalakult, a fiatalok pedig ahelyett, hogy egy kávézóban ismerkednének, ezt a részt letudják online, így a tényleges találkozást követően gyakoribb, hogy együtt nézzenek filmeket-sorozatokat otthon.

Emellett a mostani fiatalabb generációk már egy olyan világban nőttek fel, ahol a média jellemzően szenzációhajhász módon számol be a terrortámadásokról és ha az Egyesült Államokat külön nézzük, a tömegmészárlásos lövöldözésekről, amelyekből túlzás nélkül minden hétre jut legalább egy. Ez a nemzedék tehát sokkal kockázatkerülőbb lett, és sokkal többre tartja, ha az otthon kényelmében, egy okostelefonos applikáción keresztül rendelt pizzáját a kedvenc sorozata nézése közben fogyaszthatja el.