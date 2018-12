Játékokat, cipőket gyárt a használt rágógumikból egy nő

Az eldobált rágógumi a világ egyik legborzasztóbb dolga: eleve nem túl gusztusos dolog, ráadásul beleragad a cipőnk talpába, ha ráülünk, csak nehezen szedjük ki a ruhánkból, arról nem beszélve, hogy a földön heverő rágót akár a kutyánk vagy a macskánk is megeheti, akkor pedig kész a baj.

A brit Anna Bullus ezen szeretne változtatni, főleg, hogy csak Nagy-Britanniában évente 150 millió fontot (!) – vagyis több mint 54 milliárd forintot – költenek az eldobált rágók eltávolítására.

A rágóhulladék elleni harc első állomásaként Bullus 2009-ben megalapította Gumdrop Ltd. nevű cégét, amely begyűjti és újrahasznosítja a rágógumikat. A cég már számos helyen fel is szerelte a városok utcáin az élénk rózsaszín gyűjtőket, amelyekbe a környezettudatos emberek dobhatják a rágógumikat. A cég ezután begyűjti a műanyag dobozokat, amelyeket beltartalmukkal együtt feldolgoznak.

Amellett, hogy további gyűjtőedények készülnek az így visszanyert műanyagból, számos további használati tárgy is készülhet a rágókból. A Gumdrop gumicsizmákat, mobiltelefontokokat, csomagolóanyagot és egy sor más hasznos dolgot készít mások eldobált rágógumijaiból.

A cég emellett fontos oktatási tevékenységet is végez, weboldalukon ugyanis számtalan hasznos és érdekes anyag ismerteti meg az érdeklődőket a rágógumi történetével, de a környezetvédelmi szempontokkal is. Sőt, az oldalon van egy kifejezetten 11–16 éves iskolások óráira szánt vázlat is, amelynek segítségével a tanárok játékos formában ismertethetik meg a gyerekeket a környezetvédelem fontosságával és az újrahasznosítás előnyeivel.