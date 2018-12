Hegyek között, völgyek között teszteltük a Ford családi egyterűjét

Úgy döntöttünk párommal, hogy egy október végi alkalmat találva Salzburg környéki kiránduláshoz használjuk fel az anno még karácsonyra kapott szálláskuponomat.

Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a Ford Magyarország jóvoltából útitárs gyanánt egy Ford Tourneo Connect 1.5l TDCI A6 típusú családi autót próbálhattunk ki.

High-tech kényelem minden csatornán

Autótesztünk alanya tetszetős „Metalicious” fantázianevű fényezést kapott, így bronzos színezetével remekül illeszkedett festői útvonalunk őszi tájképéhez.

Az utazást varázslatossá tévő kényelmi funkcióik közül – a hatalmas beltér és a megszámlálhatatlan tárolórekesz mellett – a gigantikus panorámatetőt emelném ki, amely még a hosszú távokat is sokkal elviselhetőbbé teszi. Valamint mivel jómagam igazi kütyümániás vagyok, így bámulatba ejtett a Ford SYNC 3 hangvezérléses rendszere, amelynek segítségével vezetés közben hangparancsokkal lehet vezérelni többek között az audiorendszert, a műholdas navigációt, a légkondicionálót és a vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolattal vagy USB-kábellel csatlakoztatott okostelefont is. De persze, amennyiben hagyományos manuális módon szereti az ember elvégezni a beállításokat, a 6″ méretű érintőképernyőn keresztül kézzel is megteheti azt.

A salzburgi városi forgatagban nagy hasznunkra váltak a parkolást segítő kiegészítők, úgymint az autó minden oldalába beépített távolságérzékelő szenzorok, a tolatóradar, valamint a nagy felbontású tolatókamera. Sőt a tesztautónkba parkolást segítő funkció is került, amely aktiválást követően jelezte, hogy talált egy szabad helyet, majd némi izmozást követően konkrétan beparkolt az arra alkalmas parkolóba.

Az utasok biztonságáról a hat légzsák, holttérfigyelő rendszer, sebesség- és távolságtartó automatikával is ellátott tempomat gondoskodik, na meg a vészhelyzeti asszisztens, amely sávelhagyást és fáradtságot érzékelve egy kávéra alkalmas pihenőt javasol szükség esetén.

Amennyiben az autóba épített szenzorok és kamerák baleseti veszélyhelyzetet észlelnének, arra a fedélzeti számítógép igen aktívan figyelmezteti is a sofőrt. Sőt konkrét baleset esetén hívást is kezdeményez a helyi kommunikációs központtal – ha a telefon csatlakoztatva van.

Az autóban 4 darab 12 voltos, valamint 2 USB-csatlakozó gondoskodik róla, hogy az elektromos eszközeink is megfelelő töltöttségi állapotban legyenek az utazás végén is.

Kívül kompakt, belül tágas

A Tourneo kapható 5 és 7 üléses változatban is, így igazán remek választás lehet kis- és nagycsaládosoknak egyaránt. Ilyen szempontból számomra igazán ötletes kiegészítő volt például a vezető feje feletti, lehajtható gyerekfigyelő tükör. Alább pedig az elképesztő méretű raktér az 5 üléses változatban, amelybe tényleg minden befér.

Ha negatívumot keresek ebben a majdnem tökéletes családi autóban, akkor a számomra relatíve magasnak talált fogyasztást említeném meg. Tényleg óvatosan hajtva is csak 7,1 literre sikerült leszorítanom a 100 kilométeres átlagot. De persze könnyen lehet, hogy ez csak a sportosabb, 120 lóerős motornak és az automata sebváltós változatnak köszönhető.

A full extrás Titanium felszereltségű tesztautónk listaára 8 370 650 Ft, de a 100 lóerős takarékosabb 1,0 Ecoboost verzió már 6 785 649 Ft-os áron elérhető, ez az ár a családi egyterű kategóriában teljesen elfogadható szint – a kategóriájában is megszokottnak számít ez.

Összességében elmondhatjuk, hogy a négynapos és mintegy kétezer kilométeres kalandtúránk élményeit a kezesbárány Ford Tourneo Connect csodálatosra kerekítette. Kihangsúlyoznám, hogy annak ellenére, hogy a 120 lóerős motornak köszönhetően a gyorsulására és menetteljesítményére egyáltalán nem volt panasz, inkább azoknak a nyugodt vérmérsékletű családoknak ajánlanám, akik nem versenyezni óhajtanak az utakon, hanem biztonságosan, nyugodt tempóban és kényelmesen közlekedni.