Ezt az automatát bármelyik iskola szívesen látná a folyosóján

A New York államban lévő Buffalo-ban a felnőttek 30 százaléka funkcionális analfabéta, ami tíz százalékkal magasabb, mint az országos átlag. Éppen ezért döntött úgy a város 61. számú iskolája, hogy egy könyvautomatát állít fel az intézményben, ahonnan a gyerekek ingyenesen juthatnak olvasnivalóhoz, így ösztönözve őket az olvasásra.

Az ötlet az iskola igazgatójától, Dr. Unseld Robinsontól származik, aki egy másik suliban látta először a könyvautomatát. A most felállított gép egy speciális érmével működik, amit a diákok a tanáraiktól szerezhetnek be.

A különleges automatának felállítását igazi összefogás előzte meg. A gépet gyártó cégnek ki kellett fejlesztenie a könyvek kiadására is alkalmas szerkezetet, egy másik szervezet segített olyan könyveket kiválasztani, amelyek méretüknél fogva alkalmasak arra, hogy az automata kezelni tudja őket. A gép 2000 dolláros árát egy civilszervezet fizette ki, majd 1000 dollár értékű olvasnivalóval töltötték fel.

How cool ... the first book vending machine in one of our Buffalo Public schools. Kids earn tokens and get a free book! Hey, authors, anyone want to help keep it filled? #kidsneedbooks pic.twitter.com/pk4NYrH5lp