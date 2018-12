Bizarr, de praktikus a kutyaleggings

Egy New York-i kutyatulajdonos, Lisa Baronoff aggódott amiatt, hogy spániele, Toffee a városi séták után mindenféle szemetet és kórokozót becipel a lakásba a lábain, illetve le is nyalogatja azokat. Bár próbálkozott kutyacipővel, az eb utálta viselni és le is rúgta magáról az első adódó alkalommal. A nő, aki korábban harisnyákat és játékokat is tervezett, tapasztalatait felhasználva kifejlesztett egy olyan holmit, mely megoldást jelent a fenti problémára.

A kutyaleggings felső része harisnyaszerű, rugalmas anyagból van, míg a mancsokra kerülő, alsó rész gumiból, így vízálló is. A szárakat a kutya hátán lehet összefogni, így nem tudja lerúgni magáról.

A kutyaleggings egyelőre csak az Egyesüsült Államokban kapható, ott máris nagyon népszerű.

via