20 ezret spórolhatsz, ha most veszel Blaton Sound-bérletet

December 10-én indul a 72 órás early bird akció, amikor is 20 ezer forintot spórolhat, aki bérletet szeretne venni a 2019-es Balaton Soundra. A szervezők közleményben hívták fel a figyelmet a közelgő akcióra. A kínálatban van kétféle 3 napos, valamint 4 és 5 napos bérlet, mindezek mellett pedig elindul a napijegyek árusítása is.

A jövő évi fellépők listájából már most látszik, hogy Európa legmenőbb vízparti fesztiválja jövőre is a maximumot nyújtja. A Balaton-partra érkezik többek között a titokzatos, mályvacukor-maszkos lemezlovas és producer Marshmello, aki nemrég, a 2018-as MTV EMA gálán elnyerte a legjobb elektronikus fellépőnek járó díjat. Jön a DJ Mag toplistájának élvonalából évek óta kirobbanthatatlan Armin van Buuren vagy a William Sami Étienne Grigahcine név helyett DJ Snake-ként méltán híres párizsi DJ. Igent mondott a szervezők felkérésére a világ legnagyobb mainstream hip-hop sztárjainak egyike, Future, a berlini elektronikus zenei szcéna egyik legismertebb emelkedett figurája, Paul Kalkbrenner, és közkívánatra visszatér az ausztrál house DJ-producer Timmy Trumpet is. A Soundra tart jövőre a DJ Mag listáján az elmúlt évben 4 pozíciót ugró és immár világ 7. Legjobb DJ-je, Don Diablo, az ausztrál ikertestvérek, Mim és Liv Nervo, a Balaton Sound egyik nagy „szerelmese”, Hernan Cattaneo, az ausztrál ifjú titán, Will Sparks, az amsterdami DJ-duó, Sunnery James & Ryan Marciano, valamint a kanadai rapper/hip-hopper, Killy.

A fesztivált jövőre július 3. és 7. között rendezik meg. A december 10. és 13. közti early bird akció részleteiért kattints erre a linkre!