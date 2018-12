A Négy esküvő és egy temetés 25 év után folytatódik

Huszonöt év után folytatódik a Négy esküvő és egy temetés című brit kultuszfilm: a szereplők egy kisjátékfilmhez állnak ismét össze, amely a BBC jótékonysági adománygyűjtésére készül.

A rövidfilmben Hugh Grant, Andie MacDowell és Kristin Scott Thomas is visszatér régi szerepében, a forgatókönyvet pedig az eredeti filmet jegyző Richard Curtis írja. A jövő márciusi Red Nose Day adománygyűjtő napra készülő produkció a One Red Nose Day and a Wedding címet kapta.

Határozottan öregebbek lettünk mindannyian. Igazán élvezetes volt kitalálni, mi minden történt közben a szereplőkkel

– mesélte a BBC News-nak Curtis.

A forgatókönyvíró elárulta, hogy a folytatásban a társaság egy ötödik esküvőre gyűlik össze, de természetesen semmi sem sikerül úgy, ahogy tervezték.

A filmet Mike Newell rendezi, a további szereposztásban John Hannah, Rowan Atkinson, James Fleet és David Haig is feltűnik. A szereplők közül nem tér vissza Charlotte Coleman, aki Scarlettet játszotta, a színésznő 2001-ben, 33 éves korában elhunyt.

A Négy esküvő Hugh Grant és Curtis karrierjét is a magasba repítette: Curtis ezt követően írta a Notting Hill – Sztárom a párom és a Love Actually – Igazából szerelem című nagy sikerű romantikus vígjátékokat. Utóbbihoz 2017-ben szintén készített a Red Nose Dayre egy kisjátékfilmes folytatást.

A Négy esküvő 1995-ben a legjobb film BAFTA-díját és a legjobb idegen nyelvű film César-díját is elnyerte, Hugh Grant pedig Golden Globe-díjat kapott alakításáért.