Magyar sztárok álltak a Katona Z generációs projektje mellé – a kultúra és színház szeretetét népszerűsítik

Mint köztudott, a Katona az egyik legnépszerűbb, állandó telt házas színház Budapesten, ahol sokszor hónapokat kell várni, hogy jegyhez jussunk egy-egy előadásra.

A színház közönségének jelentős része tapasztalt „katonásokból” áll, akik tudják, hogy a darabok milyen értékesek, és azt is, hogy a fiatalabb generáció tagjai közül kevesebben jutnak el az előadásokra. Most viszont lehetőségük van átadni a helyüket olyanoknak, akik kiszorulnak a színház termeiből. Erre Máté Gábor, a Katona József Színház ügyvezető igazgatója hívja fel a figyelmet a bejelentő videósorozat első kisfilmjében.

A tavalyi Katona 360 – Tiéd a színpad! folytatásaként létrejövő projekthez csatlakozott a színház több népszerű színésze is, így Ónodi Eszter, Borbély Alexandra, Rujder Vivien és Tasnádi Bence is átad néhány jegyet a jelentkezőknek. Emellett a társadalmi célú kezdeményezéshez a kulturális szférában népszerű személyiségek csatlakoztak: Szentesi Éva, Odett, Schoblocher Barbi, Kemény Zsófi, Vitáris Iván, az the Parazol énekese, illetve a Mary Popkids tagjai: Herrer Sári és Bárthfalvy Sándor, Ott Anna, Stahl Barbi és Nagy Kata színésznő.

A Katona Charity ötletgazdáit az a cél vezérelte, hogy összehozzák a generációkat: „Gyerekkorunk óta tanuljuk, hogy az idősebbeknek illik átadni a helyünket. De mi történne, ha egyszer ők ajánlanák fel a széküket, azokat a különleges székeket, amikre nagyon régóta szeretnénk leülni? A Katona József Színház nézőterén. Színházba járni felemelő érzés, értékeket továbbadni pedig a lehető legnemesebb tett a világon. Ha eközben közelebb tudunk hozni egymáshoz két nagyon különböző generációt, akkor megszületik a csoda, amire kicsit mindannyian vágyunk” – nyilatkozta Márton Szabolcs, a Republic Group kreatív igazgatója.

A Katona Charity másik alappillére, hogy lehetőséget adjon a színház az ad hoc elhatározásokról híres nemzedéknek. A digitális, modern világba született generáció legfőbb jellemzője, hogy nem szokott hónapokkal előre tervezni, ami egy telt házas előadásra szóló jegy megvásárlásakor hátrányt jelent, ezzel pedig kiszorulnak a kulturális élményből.

„Régebben előfordult, hogy a barátaim azért nem jöttek el egy-egy előadásra, mert drágának tartották a színházjegyet. Belátom, hogy a színházba járás luxus lehet egy középiskolás vagy egy fiatal egyetemista számára, pláne, ha jó helyen szeretne ülni. A másik korosztályos probléma, amit észlelek, hogy nehezen tervezünk előre, én magam is hajlamos vagyok az utolsó pillanatban határozni arról, hogy elmegyek-e egy koncertre vagy sem, ami a népszerű produkciók esetében sajnos későnek bizonyul. A Katona kampánya ebből a szempontból is megoldást nyújthat” – mondta az akcióról Tasnádi Bence, a Katona József Színház színésze.

Felajánló bárki lehet, jegyre jelentkezőnek pedig 16-30 év között kell lennie. A weboldalon lehet jegyet felajánlani, a fiatalok pedig ugyanezen az oldalon jelezhetik foglalási szándékukat egy-egy jegyre. Az adott helyre regisztráló jelentkezők között a kérdéses előadás előtt sorsolnak – így kerül új tulajdonoshoz a jegy.