A Jumanji sztárja lett az IMDb legsikeresebb színésze 2018-ban

A skót Karen Gillan nevét 1-2 éve szinte alig ismerték Magyarországon, leszámítva a Doctor Who – sajnálatos magyar fordításban Ki vagy, doki? – című kultikus sorozat rajongóit.

A 31 éves Gillan azonban azóta valósággal berobbant a szórakoztatóipari világ élvonalába. De ne rohanjunk ennyire előre.

A színésznő 1987-ben született a skóciai Invernessben, és mindössze 16 éves volt, amikor szüleitől Edinburgh-be költözött, ahol a Telford College színészképzőjét végezte el. Két évvel később Londonba tette át a székhelyét, ahol az Italia Conti Academy of Theatre Arts falai között folytatta színészeti tanulmányait. Ez időtájt megkereste egy modellügynökség is, és bár néhány megbízást valóban elvállalt, hamar kijelentette, hogy nem szeretné feladni színészkedéssel kapcsolatos álmait a modellkarrierért.

Első szerepét a Rebus című sorozatban kapta, miközben még az Italia Conti hallgatója volt. Ezután szerepelt a The Kevin Bishop Show című komédiasorozatban is. 2009-ben pedig kisebb szerepet kapott a legendás Doctor Who-ban, amelybe egy évvel később főszereplőként tért vissza.

2014-ben saját sorozatot kapott Selfie címen, amely a My Fair Lady modern átirata volt, ám mindössze hét epizód után az ABC elkaszálta a szériát. Eddigre azonban már felfigyelt rá Hollywood is, ugyanis beválogatták a Marvel rekorddöntő A galaxis őrzői című filmjébe, a gonosz Nebula szerepére.

Egy évvel később a The Big Short című filmben olyan sztárok mellett szerepelhetett, mint Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt, Marisa Tomei és Steve Carrell. A 2015-ös év nagy sikerének számító film elnyerte a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó Oscar-díjat is. Gillan ugyanebben az évben kipróbálta magát rendezőként is: a Coward című rövidfilmet az Edinburgh Filmfesztiválon mutatták be, a kritikusok dicsérték, a filmet számos díjra is jelölték.

2017-ben robbantott igazán nagyot, amikor visszatérhetett Nebula szerepéhez a Galaxis őrzői második részében, szerepelt Emma Watson és Tom Hanks mellett A kör című drámában, illetve az 1995-ös Jumanji című film remake-jében Dwayne Johnson, Kevin Hart és Jack Black mellett. Ugyanebben az évben mutatták be The Party’s Just Beginning című filmjét, amelyet ő maga írt, rendezett, illetve a főszerepet is ő játszotta.

Az idei évben ismét a szuperhősök között tűnt fel a vásznon, a Bosszúállók: Végtelen háború című filmben is. Kijelenthetjük tehát, hogy Karen Gillan sikerrel hódította meg Hollywoodot, tehetségét pedig az Internet Movie Database (IMDb) is elismerte, őt választották ugyanis a 2018-as év legjobb színészének.

Kíváncsian várjuk a folytatást.