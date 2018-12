Hármas szivárvány tűnt fel az égen

Hármas szivárvány tűnt fel a napokban az angliai Gloucestershire megye felett. A jelenség a ritkánál is ritkább, a nemzetközi Optikai Társaság szerint az elmúlt 250 évben mindössze öt alkalommal fordult elő, legalábbis tudományosan ennyit lehet bizonyítani.

I'd never seen this before! It's a triple rainbow in Gloucestershire photographed by #weatherwatcher Gordon. CF pic.twitter.com/zi2em0ekNZ