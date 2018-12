Halálos veszélybe került a világ körüli vitorlásverseny egyetlen női résztvevője

Súlyos balesetet szenvedett Susie Goodall, a Golden Globe világ körüli vitorlásverseny egyetlen női résztvevője – írja a CNN híre alapján a 24.hu. Goodallt, aki a mezőny legfiatalabb versenyzője, szerda éjszaka kapta el egy hirtelen lecsapó orkán.

A pusztító vihar teljesen tönkretette a hajóját, és ő maga is megsérült, most egyedül, a hajótestbe kapaszkodva hánykolódik a Déli-óceánon. A mentést a chilei hatóságok szervezik, de Goodall vitorlása annyira elsodródott a mezőnytől, hogy a legközelebbi hajó is csak pénteken érhet oda hozzá.

Goodall a balesetig kimondottan jó széllel hajózott, a verseny 157. napján még a negyedik helyen állt.