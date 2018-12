Akár hiszed, akár nem, ez a cipő nem létezik

Az alábbi rövidke videón látható cipőt a Mimic Inc. stúdió hozta létre, úgynevezett kiterjesztett valóság (augmented reality) technológia segítségével. Az augmented reality lényege, hogy egy kamera által látható, a valódi világot ábrázoló képre grafikai elemeket vetítenek, ezzel kiegészítve, megnövelve a vizuális információk mennyiségét.

Az augmented reality leghétköznapibb példájának talán a sportközvetítéseket tekinthetjük, ahol a kamera képére folyamatosan rávetítik a mindenkori eredményt. A technológiát azonban elsősorban az okostelefonok megjelenése pörgette fel – elég csak a rendkívül népszerű játékra, a Pokemon Góra gondolni.

A grafikai chipek fejlődésével a kiterjesztett valóságnak azonban egyre komolyabb szerep juthat a videójátékok, de akár az okosotthonok világában.

Believe it or not this shoe is AR! Great work from our team; our unique capture method allows for photo-realistic 3D objects that react to environment lighting accurately. #madewithunity #unity3d #arcore #arkit #augmentedreality #nike @madewithunity pic.twitter.com/D5QBnfoOtO