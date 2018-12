„Szeretnénk megmutatni a rendőrség emberi arcát is” – ők csinálják az ország legjobb Twitterét!

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 2000-ben indította el a www.police.hu címen elérhető weboldalt, amely a rendőrség első számú hivatalos kommunikációs csatornájaként üzemel. A fontos közérdekű információk mellett a legfrissebb rendőrségi hírek is itt jelennek meg, ezért az újságírók számára nagyon fontos hírforrásról van szó, sokszor mi is innen értesülünk balesetekről, útlezárásokról vagy rendőrségi akciók eredményeiről.

Bár a híreket tekintve van némi átfedés, lényegesen könnyedebb, sokszor kifejezetten humoros hangot üt meg a rendőrség hivatalos Twitter-csatornája, amelyen egészen más stílusban kommunikálnak. Bár még csupán bő két éve indult a Twitter-oldal, azóta számtalan emlékezetes rövid üzenet és kép jelent meg rajta. Például ez itt:

Hol volt, hol nem volt, élt a kutasi erdőben egy magányos gímszarvas. Arra járt hősünk, és hazavitte ötvöskónyi házába. Szeretgette, a pónik közt melengette. El is nevezte Bandinak. Ha a borjút nem lopta volna, mesénk is tovább tartott volna. 💔Bandit visszavittük a vadasparkba. pic.twitter.com/eJhihtmTMv — Magyar Rendőrség (@police_HU) November 20, 2018

Mivel a sokszor merev, szakmai kifejezésekkel terhelt rendőrségi kommunikációhoz képest üdítő tartalmakról van szó, régóta szerettük volna, ha a rendőrség Twitterét többen is megismernék, emellett mi is rendkívül kíváncsiak voltunk rá, hogy kiknek köszönhetőek a fentihez hasonló csodák. Gyorsan írtunk is a rendőrségnek és reménykedve vártuk a választ. A pozitív jelzés után fotós kollégámmal izgatottan igyekeztünk a Teve utcai „rendőrpalotába”, vagyis az Országos Rendőr-főkapitányság székházába.

Egy egész csapat kezeli a rendőrségi kommunikáció „szerelemgyerekét”

A csapat – név szerint Etényi Péter, dr. Sári Katalin, Turnáczki András, Boross Tamás, Gáspár András, M. Kiss Milán, Pécsi Piroska és Kiss Anita – az ORFK Kommunikációs Szolgálathoz tartozik, amelynek feladata a közlemények, hírek írása, a police.hu portál szerkesztése, sajtó-, és hírfigyelés, valamint a megyei kollégákkal való együttműködés és az ő híreik feldolgozása. Emellett sajtótájékoztatókat szerveznek, illetve az újságírókkal is tartják a kapcsolatot. Szoros együttműködésben dolgoznak velük azok a fotósok, videósok, akik a Twitter-oldal grafikai elemeiért felelnek és emellett rendőrségi akciók során vagy baleseteknél felvételeket készítenek, amelyeket aztán a híradókban vagy az online cikkekben láthatnak viszont a nézők, olvasók, de gyakran a szolgálat más munkatársainak is fontos szerepe van az oldal működésében. A Kommunikációs Szolgálat tagjai között akad főhadnagy, százados, alezredes, és közalkalmazott is.

Tudjuk, hogy sok, de nem bírtuk ki. 😊 Túlságosan #napicuki! Prius a jövő nyomkövető rendőrkutyája, egy igazi Pest megyei kopó... #rendőrség #K9 pic.twitter.com/gxRJRqPKjF — Magyar Rendőrség (@police_HU) November 27, 2018

„A szolgálat ebben a formájában 2012-ben alakult” – mondta Kiss Anita. „Piroska és (Gáspár) András dolgoznak itt a legrégebben, 2002 és 2000 óta.

A rendőrségi Twitter 2016. április 24-én a Rendőrség Napján indult, amely Szent György, a rendőrök védőszentjének napja is egyben, 1992 óta.

„Ilyenkor mindig tart a rendőrség a Városligetben egy nagy rendezvényt, bemutatókkal, előadásokkal, a tűzoltókkal együttműködésben” – mondta M. Kiss Milán. „Bár nem volt előírva, hogy éppen ezen a napon kellene elindítani.”

„Valóban nem, de időben közel volt, ezért adta magát az időpont” – tette hozzá Etényi Péter.

Hogy kerül a rendőrség a Twitterre?

Felmerül a kérdés, hogy miért választották a rendőrök a Magyarországon kevésbé népszerű szolgáltatást, a jóval több ember által használt Facebookkal szemben.

„Egy ideje már fontolgattuk, hogy indítunk valamilyen közösségi csatornát, így kezdtünk el gondolkodni azon, hogy a Facebookot vagy a Twittert válasszuk” – magyarázta Etényi Péter. „Ehhez fontos hozzátenni, hogy mi mindannyian a saját területünkön dolgozunk, de éreztük, hogy el kellene kezdeni felépíteni egy közösségimédia-portfóliót. Végül arra jutottunk, hogy a Facebookot nem biztos, hogy bírnánk erőforrásokkal, mivel a Facebookot Magyaroszágon tényleg sokkal többen használják, ráadásul ott már komoly elvárás, hogy ez üzenetre, kommentre szinte azonnal reagáljon az oldal kezelője. Plusz ott moderálni is kellene, a trollok miatt, mi viszont nem vagyunk moderálás-pártiak. A Twitter használatára viszont rengeteg remek nemzetközi példát láttunk más országok rendőrségeitől, így esett végül a választás erre. Természetesen itt is ugyanúgy közlünk fontos anyagokat, mint a police.hu weboldalon, vagyis ha valahol veszélyhelyzet van, vagy valamilyen megelőzési, prevenciós anyagot kell közzétenni, azt is megtesszük, de ugyanakkor próbálunk egy picivel könnyedebb tartalmakat is közölni, hogy az emberek megismerhessék a rendőrség egy másik, emberközelibb arcát is.”

„Azért is inkább a Twitterre esett a választás, mert megyei Facebook oldalaknál korábban is volt olyan tapasztalat, hogy valaki nem a 112-es segélykérő számot hívja, ha baj van, hanem más csatornán próbál jelezni” – tette hozzá Boross Tamás. „Ezért sem akartuk, hogy esetleg Facebookon kommentben vagy üzenetben próbáljon valaki segítséget kérni, mert erre nem tudnánk érdemben reagálni. Twitteren pedig jóval kisebb a közönség, így kisebb az esély is arra, hogy erre használják – persze, ha ilyen üzenetet kapnánk, azzal természetesen foglalkozunk. De közben ott is próbáljuk terjeszteni a 112-es kampányunkat, hogy az emberek fejébe bevésődjön, ha baj van, ezt a számot kell hívni.”

Mi kerülhet ki a rendőrségi Twitterre?

Érdekes határterület ez, mert sokszor kell mérlegelni, hogy mi az, ami még „belefér” a rendőrségi kommunikációba és mi az, ami már sok lenne, de a Twittert kezelő csapatnak erre megvan a megoldása.

„Gömbérzéknek nevezzük ezt, amikor megpróbálunk ráérezni, hogy mi az, ami még kikerülhet és mi az, amit már nem feltétlenül vállalnánk be” – magyarázta dr. Sári Katalin. „Sokszor próbáljuk feszegetni a határokat, de már jó messzire jutottunk onnan, ahonnan indultunk.”

Alig fért fel egy képre, de lefotóztuk nektek a nagycserkeszi betörő zsákmányát 🤣. Elektromos morzsolót, gáztűzhelyet és kézi kaszát is vitt. #azapjakaszát pic.twitter.com/VpwL1Pu1mZ — Magyar Rendőrség (@police_HU) October 3, 2018

„Tény, hogy előfordulnak olyan anyagok, amik „húzósak”, de más oldalakon nem lennének szokatlanok, legfeljebb a rendőrség esetében tűnik annak” – tette hozzá Gáspár András.

„Próbáljuk megmutatni, hogy ma már „magyar” nyelven is lehet kommunikálni, nem kell feltétlenül annyira hivatalosnak lenni” – tette hozzá dr. Sári Katalin.

Ez valóban így van, a rendőrség tweetjeit böngészve nyomát sem találjuk a hivatalos közleményekből ismert szakmai nyelvezetnek, ami a hétköznapi szóhasználathoz szokott emberek számára megmosolyogtató is lehet, használatának azonban komoly oka van: így elkerülhetőek a félreértések, ami jogi szempontból sokszor nagyon fontos lehet, a rendőrségi kommunikációban így semmit sem bíznak a véletlenre.”

„Valóban, a jogszabályi háttér és az egyértelműség miatt kell sokszor hivatalosan fogalmazni, de megkockáztatom, hogy néha úgy nehezebb is megírni egy közleményt” – tette hozzá Etényi Péter. „Mi viszont a Twitteren picit változtatunk ezen a nyelvezeten, ezt pedig az emberek is szeretik.”

Az utolsó pillanat, hogy téli gumira válts! A meteorológiai szolgálat szerint az országban eső, havaseső és hó is hullhat. #hogymindenkihazaerjen pic.twitter.com/oRTSNmEfqi — Magyar Rendőrség (@police_HU) November 19, 2018

„A Twitteren nem is működne a rendőrségi terminológia, a karakterlimit, meg az ott megszokott stílus miatt” – tette hozzá Turnáczki András. „De a szándékunk is volt, hogy egy picit lazítsunk a szigorú hivatalos kereteken, mert így tudunk közelebb kerülni az emberekhez.”

„Kétféle tartalommal dolgozunk, van olyan, amikor „lefordítunk” egy hivatalos, a police.hu-n is megjelenő közleményt a Twitterre” – folytatta dr. Sári Katalin. „Van viszont olyan is, amit kifejezetten oda szánunk, ami máshol nem is jelenik meg. Eleve, vannak olyan tartalmak, amelyek egyszerűen nem alkalmasak rá, hogy a hivatalos weboldalon megjelenjenek, Twitteren viszont jól elfér, mert oda elég egy kép, meg egy-ékt mondat.”

„Vannak olyan tartalmaink is, amit, ha a weboldalra kitennénk, ott elsikkadna, de a Twitteren egy picit frappánsabban meg tudjuk fogalmazni és tudjuk, hogy tetszeni fog az embereknek” – tette hozzá Boross Tamás.

A spontán ötletektől a stratégiai tweetekig

A durván ötvenezer főt foglalkoztató rendőrségnél nem múlik el nap anélkül, hogy valami érdekesség ne történjen, a Twittert kezelő csapatra azonban néha teljesen váratlan módon is „rátör az ihlet”, valamilyen közérdeklődésre számot tartó esemény kapcsán.

Láttál már turákót? 🐦 Mi még nem. De azt a nyolcat a vevő sem, amiket az interneten vásárolt 300 ezer forintért, de soha nem kapott meg. Neki nem, nekünk összejött a jófogás: elkaptuk a jómadarat (Nektek pedig rajzoltunk egy turákót 😉). #rendőrség pic.twitter.com/KADBdhSktq — Magyar Rendőrség (@police_HU) April 26, 2018

„Abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy egy hatalmas szervezetben dolgozunk, így minden napra jut valami érdekesség” – mondta Gáspár András.

„A munkamegosztás úgy néz ki, hogy mindenki végzi a saját dolgát, Kata pedig a csapat vezetőjeként néha felkiált, hogy „gyertek, találtam valamit!”” – magyarázta Etényi Péter. „Akkor vagy mi megyünk át hozzájuk, vagy ők jönnek át, megnézzük, miről van szó és mit tudunk vele kezdeni. Természetesen olyan is van, hogy az egyes megyék küldenek valamit – amit ezúton is köszönünk –, amiről azt gondolják, hogy érdekes lehet, meg persze mi is tudjuk előre, ha valamilyen akció készül, ilyenkor külön kampányokkal készülünk mi is. Szerencsére az elmúlt szűk két évben sikerült megnövelni a Twitter szerepét, így ma már szervesen beépítjük a kommunikációs stratégiába.”

„Ma már igyekszünk reagálni a különféle közéleti dolgokra is” – tette hozzá Boross Tamás. „Például, amikor a magyar gyorskorcsolya váltó nyert a téli olimpián, akkor nekik egy gyorshajtásos tweettel gratuláltunk, ami nagyon sok helyen megjelent. Ez egyébként úgy nézett ki, hogy az olimpia ideje alatt, miközben dolgoztunk, hallottuk, hogy nemsokára indul a magyarok versenyszáma. Amikor a szép eredményt láttuk, akkor eszünkbe jutott, hogy valamilyen formában kéne nekik gratulálni. Piroska azzal a lendülettel mondta is, hogy „ehhez a gyorshajtáshoz mi is gratulálunk” – ez egy hirtelen jött poén volt, de rájöttünk, hogy ez nagyon jól működhet. Végül annyira nagy sikere lett, hogy több híradó és hírportál is megírta, de ami igazán megtisztelő volt, hogy a korcsolyás fiúk még a könyvükbe is belerakták.”

Ehhez a gyorshajtáshoz ⛸️ mi is gratulálunk! 🏅🇭🇺 Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba, Knoch Viktor, köszönjük!@pyeongchang2018 #WinterOlympics2018 #Hungary — Magyar Rendőrség (@police_HU) February 22, 2018

A hosszan sorjázó üzeneteket elnézve az ember óhatatlanul is elgondolkodik, hogy ki az, akiből ennyi vicces, megmosolyogtató vagy szívmelengető ötlet kipattan, a Kommunikációs Szolgálat tagjaival beszélgetve azonban egyértelmű, hogy egy összeszokott, jól működő csapat munkájának az eredményét láthatják a felhasználók.

„Az egész csapat a lelke ennek, mert egy ember nem tudna mindig mindenre kitalálni” – mondta Etényi Péter.

„Van amikor hosszan görcsölünk rajta, hogy mi legyen, máskor támad valakinek egy jó ötlete és azt használjuk fel” – folytatta Gáspár András.

„Néha elhangzik egy poén, amin fellelkesedünk, aztán végiggondoljuk, hogy ez most vajon „át fog-e menni” – tette hozzá dr. Sári Katalin.

Nem Zoltán akaraterejével volt gond. Izmot szeretett volna építeni 🏋️‍♂️ a 39 éves #gyöngyösorosz-i férfi, aki kézi súlyzót, fekvenyomó padot és súlyokat lopott. Elkaptuk, még mielőtt kigyúrta volna magát. #rendőrség — Magyar Rendőrség (@police_HU) February 5, 2018

Rendőrök, trollok, influencerek

A közösségi oldalakon nem ritka a szándékosan mások heccelésével, sértegetésével szórakozó trollok jelenléte, kíváncsiak voltunk, hogy a rendőrségi tweetek esetében mennyire aktívak az ilyen típusú kommentelők.

„Szerencsére ez nem jellemző, én nagyon szeretem a közönségünket, nagyon jó fejek, nagyon interaktívak, „veszik a lapot”” – mondta Etényi Péter. „Persze, előfordulnak sarkosabb vélemények is néha, de ilyesmiért nem tiltunk le senkit, írja csak le, beszéljék csak meg a többiekkel.”

Eme nyerges teher 🚚 defektes lett, de kellemetlen helyzete nem lehetetlenedett el teljesen, mert rendes 👮🏻‍♂️ emberek kereket tekergettek, s emeltek le- meg fel. #hesteg pic.twitter.com/3hhws5Sgxx — Magyar Rendőrség (@police_HU) March 20, 2018

„Érdekes megfigyelni, hogy ha van is negatív komment valamiért, azt általában az utána érkező kommentelőkkel beszélik meg, „lejátsszák egymás között”” – tette hozzá Gáspár András.

„Provokatív kérdéseket szoktak még feltenni, de olyanokat, aminél érződik, hogy eleve úgy kérdez valaki, hogy tudja, nem fog rá választ kapni” – mondta Etényi. „Ezek főleg a politikai témájú kérdések, de a rendőrség nem politizál, így ilyenekre nem reagálunk.”

„Levélben szoktunk inkább érdekes megkereséseket kapni” – tette hozzá dr. Sári Katalin.

„A legerősebb dolgok inkább a 112-es hívószámra érkeznek, ezért is fontos a kampány, hogy az emberekben tudatosítsuk, ezt a számot tényleg csak vészhelyzetben tárcsázzák” – hangsúlyozta Turnáczki András. „Ezeket a Twitterünkön is megosztottuk és nagy sikert hozott.”

Viszont akik rendszeresen tweetelnek, sőt, esetleg ismert influencerek, youtuberek, őket bevonjuk a kommunikációba, sikerült már néhányukkal jól sikerült közös akciókat csinálni. Például a 112-es fals hívásokkal kapcsolatos kampányunkat feldolgozta a VR Jani nevű youtuber az egyik műsorukban. Ezt megköszöntük neki, megemlítettük az egyik tweetben. Ő meg azzal reagált, hogy először picit megijedt, hogy a rendőrség említi a nevét Twitteren, de aztán rájött, miről van szó. Az influencerek bevonása nekünk nagyon jó lehetőség, mert ők olyan célcsoportokhoz érnek el, amelyekhez mi kevésbé tudnánk. De jó látni, hogy vannak, akik már maguktól is segítenek, például egy youtuberekből álló csoport tagjai (Radics Peti, Broadtest, Meggymag, TheVR, Nessaj, Török Ábel, Henry Kettner, Simonffy Péter, Retroshock – a szerk.) maguktól készítettek egy videót az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságával (ORFK-OBB) együttműködve, amely a vezetés közbeni telefonhasználat veszélyeire hívja fel a figyelmet, ezt mi is megosztottuk, de szeretnénk hasonlókat csinálni magunk is.

„Az ilyen kampányok során igyekszünk olyanokat választani, akikkel el lehet érni ezeket a célcsoportokat, a hasonló együttműködések pedig szerencsére nagyon gördülékenyen mennek, mindenki örülni szokott a lehetőségnek” – tette hozzá Kiss Anita.

„Ez az együttműködés egy nagyon jó példája annak, hogy mire lehet jó a közösségi média” – tette hozzá Turnáczki András. „Ezen keresztül pedig a fiatalabb korosztály tagjai is láthatják, hogy a rendőrség nem egy fafejű társaság, hanem egy olyan szervezet, amelyikkel egy ilyen modern területen is lehet együtt dolgozni. Nem titok, hogy szeretnénk közelebb kerülni az állampolgárokhoz…”

„Aminek az első lépése talán az lenne, hogy nem hívjuk őket állampolgároknak” – vágja rá Etényi Péter, általános derültség közepette.

„Jogos és éppen ezért nagyon fontos, hogy könnyen el tudjuk juttatni az üzeneteinket másokhoz, és minél közelebb vagyunk az emberekhez, ez annál könnyebb” – mondta mosolyogva Turnáczki András.

Mit hoz a jövő?

A rendőrségi Twitter sikerét látva jogosan merül fel a kérdés, hogy indít-e az ORFK újabb közösségimédia-csatornákat, esetleg más jellegű tartalmakkal, mint a rövid szöveges üzenetek.

„Van YouTube-csatornánk, de azt nem lehetne ilyen célra használni, mert oda kerül fel minden hivatalos rendőrségi videó is” – mondta Boross Tamás. „Szóval most egyelőre online tárhelyként funkcionál, így a mi céljainkra nem lenne alkalmas, elvesznének a mi anyagaink a sok tartalom között.”

„Egyelőre most az Instagramban gondolkodunk, egyre népszerűbb Magyarországon, mi pedig azon vagyunk, hogy minél hamarabb el tudjuk indítani, mert megvan hozzá a használható képanyag” – magyarázta Etényi Péter. „A Snapchatet megnézegettük, de, hogy őszinte legyek, azt nem is igazán értjük.” – mindenki nevet.

„Tegyük hozzá azt is, hogy a Snapchat-felhasználók többsége nem az a korosztály, akik fogékonyak lennének erre” – tette hozzá dr. Sári Katalin.

„De ez érthető is, a fiatalok számára nem annyira trendi, hogy a rendőrség dolgait kövessék, de ezen dolgozunk” – mondta Turnáczki András.

Búcsúzóul annyit kértünk, hogy a csapat tagjai küldjék el kedvenc tweetjeiket, ezeket ágyaztuk be ebbe a cikkbe is, hogy mindenki lássa, a rendőrség Twitter-felelősei milyen kreatív csapatot alkotnak, akik érezhető szeretettel végzik a munkájukat. Az alábbit pedig külön köszönjük nekik.

Mielőtt távoznánk még megígérjük a kommunikációs csapatnak, hogy az NLCafé oldalain is leírjuk: nagyon szívesen dolgoznának együtt Magyarország egyik legismertebb modelljével, Palvin Barbarával, mert rajta keresztül rengeteg követőjéhez is eljuthatna a @Police_HU híre, az oldalt üzemeltető csapat pedig abszolút megérdemli, hogy minél többen ismerjék a munkásságukat, akár az országhatárokon túl is. Úgyhogy kedves Barbi, kérjük, jelentkezz az ORFK Kommunikációs Szolgálatnál, a közös tweetek mellé pedig írjátok majd oda az #nlcafe hashtaget is!