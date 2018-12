Szexista kérdéssel fogadták az első női aranylabdást a díjátadón

A díj történetében először a legjobb női focistának is kiosztották az Aranylabdát. A párizsi gála azonban nem csak emiatt marad emlékezetes. Az eseményen zenélő DJ Martin Solveig ugyanis megkérdezte a díjat átvevő norvég Ada Hegerbergtől: tud-e twerkelni?

A 23 éves futballista ledöbbent, majd egy rövid nemmel intézte el a szexista kérdést. Mindez azért is különösen kínos volt, mert Hegerberg a beszédében azt mondta: reméli, inspirálni tudja a lányokat, hogy higgyenek magukban.

Absolute trash: French DJ Martin Solveig asks Ada Hegerberg to twerk after receiving the first women's Ballon d'Or award. (Love her response, though.) This is the crap female athletes deal with on a daily basis around the world. pic.twitter.com/y2TLe3v4u9

Az eset hatalmas felháborodást váltott ki, a kommentelők mellett a teniszező Andy Murray is megszólalt az ügyben. Azt írta, hogy a twerkelős beszólás egy újabb példája annak, hogy a szexizmus még mindig jelen van a sportban.

Martin Solveig végül elnézést kért Hegerbergtől. A Twitterén azt írta: vicc volt, de úgy tűnik, rossz vicc, és ezért bocsánatot kér, mert nem akart senkit sem megsérteni.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk