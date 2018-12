A briteknél egy héttel előbb jön a karácsony – legalábbis egy adventi kalendárium szerint

Úgy látszik, 2018 az elbaltázott adventi kalendáriumok éve. A britek éppen a Celebrations ellen lázadnak a Twitteren (hogy miért, az egészen hihetetlen), a John Lewis szerint pedig december 18-án ünnepeljük a karácsonyt.

Ismét csak a twitterezők hívták fel rá a figyelmet, hogy a szóban forgó adventi kalendáriumban a december másodikai ablakot kinyitva a következő felirat fogadja az embert: „16 nap múlva karácsony”. Az egyik felhasználó azt írta a közösségi oldalon:

A John Lewis közleményben kért elnézést a vásárlóitól, még vissza is térítik a kalendárium árát.

@jlandpartners I think you have an error on your advent calendar. Opened number 2 this morning to be told Christmas is 16 days to go. #disappointed2yearold pic.twitter.com/6Gr8QhWhhy