Dominic Westtel és Lily Collins-szal jön az új Nyomorultak-feldolgozás

Hatrészes sorozatban dolgozzák fel Victor Hugo klasszikus regényét, A nyomorultakat – írja az Index. A halhatatlan történetből legutóbb 2012-ben készítettek zenés filmet Russell Crowe, Hugh Jackman és Anne Hathaway főszereplésével.

A legújabb, 2019-ben bemutatásra kerülő BBC-adaptáció főbb szerepeit Dominic West (Jean Valjean), David Oyelowo (Javert), Lily Collins (Fantine) és Olivia Colman (Madame Thénardier) játssza. A sorozatban Adeel Akhtar (The Night Manager), Ellie Bamber (Éjszakai állatok), Josh O’Connor (Durrellék Korfun), és Erin Kellyman (Raised by Wolves) is szerepel, a forgatókönyvét pedig a Büszkeség és balítéletet is jegyző Andrew Davies írta.