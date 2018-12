Ariana Grande videója megdöntötte a YouTube-rekordot

Ariana Grande új videója megdöntötte a YouTube rekordját: az amerikai énekesnő klipjét nézték meg a legtöbbször 24 óra alatt.

A rekord beállításához 22 óra is elég volt, ennyi idő alatt 46 milliószor indították el a Thank U, Next című videót. A korábbi rekorder, a koreai popbanda, a BTS Idol című videóját 45,9 milliószor látták egy nap alatt.

Ariana Grande klipje jelenleg a 90 millió megtekintéshez közelít. Debütálása után volt olyan időszak, amikor 830 ezren nézték egyszerre, a hatalmas forgalom még a videó alatti kommentek megjelenítésében is okozott némi fennakadást.