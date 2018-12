Láttad már, hogy néz ki a naplemente egy másik bolygón?

November 26-án hétfőre virradóra landolt a Mars felszínén az InSight nevű robot, amelynek elsődleges feladata a vörös bolygó talajának elemzése lesz. Az InSight, vagyis az Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy, and Heat Transport robotra szeizmikus érzékelőket is felszereltek, így képes lesz detektálni a talaj mozgását, vagyis a „marsrengéseket” is.

A Curiosity nevű robottal szemben az InSightnak nincsenek kerekei, ezért nem is fog vándorolni a Marson, hanem egy stratégialiag kiválasztott helyszínen végzi majd a méréseit.

Ettől függetlenül természetesen kamerával felszerelték a robotot, amely egyből a landolás után küldött is fotókat a földi irányításnak. Az első kép az alábbi volt, amelyen még látszanak az InSight lencséjére tapadt koszfoltok, ezek azonban idővel eltűnnek onnan.

The first view of #Mars from @NASA's #InSight lander!

The small specks are thought to be grains of debris on the camera's cover, which will be removed soon.

So far - not many signs of rocks, a great sign for the science experiments to come!#MarsLanding pic.twitter.com/NRPGnWMI45 — ESA Operations (@esaoperations) November 26, 2018

Ennél azonban jóval izgalmasabb az alábbi kép, amely egy hamisítatlan marsi naplementét ábrázol. Bár az interneten sokan úgy osztották meg a fotót, mint kategóriájában az első hasonlót, már a hetvenes években a Marsra küldött Viking 1 űrszonda is készített képet a naplementéről, de 2005-ben a Spirit nevű robot is, 2012-ben pedig a Curiosity videót is küldött ugyanerről.

We are the first human beings to see a Mars sunset. Its quite a thought. pic.twitter.com/cM5UJojiPy — David Smith (@davidingolcar) November 28, 2018

Ettől függetlenül természetesen csodálatos érzés belegondolni, hogy a most a Földön élő emberek az elsők, akik egy másik bolygó naplementéjét is megcsodálhatják, ha csak képek formájában is.