Animációs sorozat készül a Szárnyas fejvadászból

A Ridley Scott által rendezett 1982-es eredeti Szárnyas fejvadász az egyik legnépszerűbb sci-fi, amely a saját műfajában valódi mérföldkőnek számít, a disztópikus jövőábrázolását tekintve mindenképpen, de Harrison Ford szupersztár-státuszát is segített bebetonozni: a film A Birodalom visszavág és A jedi visszatér között készült, de még az Indiana Jones-sorozatból is csak az első, Az elveszett frigyláda fosztogatói készült el, amikor Ford a replikánsokra vadászó Rick Deckard bőrébe bújt.

A „második” epizódot, vagyis a Blade Runner 2049-et már nem is Scott, hanem a Sicariót és az Érkezést is jegyző Denis Villeneuve rendezte, és bár Harrison Ford is szerepelt benne, a főszerepet itt már Ryan Gosling alakította. Ettől függetlenül a film hangulatában képes volt hű maradni az eredetihez, így a kritikák is javarészt pozitívan szóltak a folytatásról.

Nemrég az Empire Online jelentette be, hogy a US TV megrendelte a Blade Runner – Black Lotus című sorozatot az anime-filmek streamingjével foglalkozó Crunchyrolltól. Egyelőre 13 epizódról van szó, nem tudni, hogy ez tényleg ennyi marad-e, vagy siker esetén várható-e folytatás is.

A történetről még nem sokat árultak el, annyit azonban tudni lehet, hogy 2032-ben játszódik majd, valahol a két Szárnyas fejvadász-film között, az ígéret szerint pedig ismerős figurák is feltűnnek majd az egyes epizódokban. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy az eredeti szereplők adják-e hangjukat a sorozathoz.

A rendezői széken Shinji Aramaki és Kenji Kamiyama osztozik majd, előbbi olyan klasszikus animéket rendezett, mint az Appleseed és az Appleseed Ex Machina, míg utóbbi többek között a műfaj rajongói szemében megkerülhetetlen Ghost in the Shell animciós sorozatot jegyzi, így van esély rá, hogy a Blade Runner – Black Lotus is fontos kultuszsorozattá növi ki magát.

Egyelőre nincs róla információ, hogy mikor lehet a premier dátuma, az azonban szinte biztos, hogy a sorozat a napjainkban egyre népszerűbb online streaming formájában lesz elérhető.