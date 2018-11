Magyar siker: Kazai Ágnes énekesnő a jazz „új arca”

Aki szereti a jazz műfaját, vagy hozzám hasonlóan most barátkozik vele, annak Kazai Ágnes énekesnő munkássága kötelező házi feladat. A gyönyörű hangú énekesnő nemcsak a libabőrt, de egy új „barátság” kezdetét is garantálja. Hallgassátok Kazai Ágnest, akit nemrég a szakma is a dobogó csócsán ünnepelt.

Kazai Ágnes jazz-énekes és Stefan Uhrinak énekes-gitáros DUSKA nevű nemzetközi akusztikus duója 2018. november 25-én Pozsonyban két kategóriában is megnyerte A Szlovák Jazz Új Arcai nevű versenyt! Elhozták a legjobb dalszerzőknek járó díjat, zenekari kategóriában pedig elnyerték a legeredetibb alkotói koncepcióért járó elismerést. Sikeres szereplésükért komoly különdíjban is részesültek: november 28-án olyan világsztárok előzenekaraként léphetnek fel Pozsonyban a One Day Jazz Festival 2018-on, mint Kurt Rosenwinkel és Richard Bona.