Így vernek át az ételekkel-italokkal a tévéreklámok

A tévéreklámokban a különféle élelmiszereknek a legjobb oldalát igyekeznek kidomborítani, nem véletlen, hogy külön műfaj az ételek-italok fotózása, hogy azok láttán a nézőknek azonnal megkordul a gyomra, és indulnának a közértbe, de legalábbis a hűtőhöz, hogy azonnal csillapítsák éhségüket vagy szomjúságukat.

Ezzel csak az a baj, hogy a hasonló reklámokban látható finomságokat megkóstolva alighanem mindenki fintorogna, rosszabb esetben pedig hasmenés vagy annál is rosszabb végeredménye lehetne a felelőtlen kóstolgatásnak.

A How Things Work kiváló videóján bemutat pár trükköt az úgynevezett food stylistok szemfényvesztései közül. A képsorokból többek között kiderül, hogy a reklámokban látható, ínycsiklandó levesekbe először egy lefelé fordított tálkát helyeznek, hogy a különféle díszítések ne süllyedjenek bele a folyadékba, hanem a leves felszínén maradjanak a felvétel végéig.

Szintén ilyen trükk, hogy az egymásra halmozott ételek – jelen esetben a jellegzetes amerikai palacsinták – közé kartonlapokat helyeznek, hogy a torony magasabbnak tűnjön, illetve feltehetően azért is, hogy a fotózás-videózás során a palacsinták ne essenek össze. A sűrű juharszirupot pedig nemes egyszerűséggel motorolajjal pótolják, mert az nem szívódik be a palacsinta tésztájába, így tovább lehet szépen fotózni.

