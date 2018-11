Online játékostársa jelentette fel a fiatalkorút erőszakoló férfit

A floridai Daniel Enrique Fabian még múlt héten a Grand Theft Auto (GTA) című játékkal játszott az interneten keresztül. A 18 éves férfi nem rejtette véka alá, hogy mik a tervei, mikrofonján keresztül megosztotta játékostársával, hogy nemsokára szexuális kapcsolatot fog létesíteni egy lánnyal, aki az otthonában tartózkodik.

Ez így is történt, Fabian egy idő után abbahagyta a játékot, ám nem jelentkezett ki, és mikrofonját is bekapcsolva hagyta. A másik játékos így hallhatta, ahogy a lány többször is azt mondja: „nem”, a szexuális közeledés ellen tiltakozva. Ez azonban nem állította meg Fabiant, aki megerőszakolta a lányt, majd miután végzett, visszaült a játék elé, mintha mi sem történt volna.

A játékostárs ezek után értesítette a floridai rendőrséget, akik ki is szálltak Fabian otthonához, ahol a férfit letartóztatták, és szemérem elleni erőszakkal vádolták meg. A lányról egyébként kiderült, hogy 15 éves – Floridában a beleegyezési korhatár 18 év –, így Fabiannak valószínűleg törvényes nemi erőszakért (statutory rape) is bíróság elé kell állnia.

A lány a hatóságoknak elárulta, négyszer mondta a férfinak, hogy álljon le, de ő ezzel nem törődve folytatta a szexuális abúzust. A rendőrök az áldozattól vett DNS-minta alapján igazolták, hogy valóban Fabian volt az elkövető.

Bár az Egyesült Államokban előfordul, hogy online játékosok ellenfeleik házához hívják a rendőröket – a gyakorlat neve SWATting, mivel jellemzően olyan indokkal hívják a rendőröket az adott címre, amely a kommandósok bevetését is igényli –, ebben az esetben nem trollkodás, hanem valódi aggodalom vezérelte a hívó felet, akinek köszönhetően egy nemi erőszaktevő állhat az igazságszolgáltatás elé.

Idén korábban olyan is előfordult már, hogy egy virtuális valóságban létrehozott csevegőszobában rosszul lett az egyik játékos, akiről társai azt sem tudták, mi a valódi neve, vagy hol lakik. Szerencsére az az eset is megnyugtatóan zárult.