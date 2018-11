Kékestetőn már 8 centis a hó, Eplényben hóágyúznak

Tegnap reggel óta kisebb-nagyobb megszakításokkal havazik a hazai hegyekben, a legnépszerűbb síterepeken már szép hóréteg alakult ki.

Kékestetőn tegnap estére 8 centiméteresre nőtt a hóréteg, a mínusz 7 fokos hőmérséklet mellett pedig meg is marad a hó – írja a Síelők.hu.

Így nézett ki szerda délelőtt a Kékestető az Időkép webkameráján:

A Bakonyban is hideg volt, az eplényi síterepen sem emelkedett fagypont fölé a hőmérséklet. A sípálya üzemeltetői ki is használták ezt, a hegytetőn már beindították a hóágyúkat. Így most már szépen fehérlik a liftek hegyi állomásának környéke.

A következő napokban fokozatosan megszűnik a havazás, és hidegebbre fordul az időjárás. A mínuszok egészen a hét végéig maradnak.