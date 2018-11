Kemény fagyokkal búcsúzik a november

November utolsó napjaiban szárazabb időre számíthatunk, viszont hajnalonként a havas tájakon akár -10 fok köré is csökkenhet a hőmérséklet – írja az Időkép.

Szerdán eleinte délen, délkeleten lehet hószállingózás, gyenge havazás, de délutánra mindenhol megszűnik a csapadék. A felhők is eltűnnek az égről, a szél viszont megélénkül, nyugaton és helyenként északkeleten viharos lökések is lehetnek. Hajnalban az ország nagy részén fagy várható, -5 fok is lehet néhol, napközben 0 és +5 fok között várható a hőmérséklet.

Csütörtökön csak helyenként szállingózhat a hó, számottevő csapadék nem lesz. Hajnalra a derült tájakon akár -10 fok köré hűlhet a levegő, de máshol is fagypont alatti minimumokra számíthatunk 0 és -6 közötti értékekkel. Napközben sem lesz sokkal melegebb, -2 és +3 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Pénteken az országi keleti részén naposabb, nyugaton felhősebb idő valószínű, csapadék nem várható. A Dunántúlon megélénkül a szél, északnyugaton erős lökések is lehetnek. Hajnalban országszerte fagyni fog: sok helyen -5 fok körüli minimumok várhatók, a havas tájakon -10 fok is lehet. Napközben -3 és +1 fokos csúcshőmérsékletre van kilátás.

Szombaton változóan napos és felhős idő várható, nyugaton hószállingózás és gyenge havazás is kialakulhat. A fagyos reggelt követően csupán -2 és +3 fok közé melegszik a levegő.