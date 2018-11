A hét végén elpusztult Asha, a budapesti állatkert 2013-ban született kiselefántja. Herpeszvírusos megbetegedés támadta meg a szervezetét, ami az esetek háromnegyedében halálos. Hiába a gondos kezelés, már nem tudták megmenteni a csaknem 6 éves állatot.

Bár az állatkertekben az emlősök általában tovább élnek, mint a vadonban élő fajtársaik, elkerülhetetlen, hogy különböző betegségek vagy balesetek miatt a látogatók és a gondozók elveszítsék valamelyik kedvencüket. De arra is van példa, hogy valamilyen szokatlan szituáció miatt pusztul el egy-egy állat.

A Fővárosi Állat- és Növénykert néhány éve már elveszített egy ázsiai elefántot: 2011-ben a Zitta nevű nőstény ormányost kellett elaltatni, mert minden különösebb előzmény nélkül kritikussá vált az állapota. Nem tudott lábra állni, és hiába dolgoztak a gondozók és az állatorvosok a megmentésén, nem maradt más lehetőség. Az elefánt halálát Clostridium-fertőzést okozta, amely egy kórokozó által termelt méreganyagra vezethető vissza. Zitta azonban szép kort ért meg: 1996-ban került Budapestre, és valamikor az 1960-as években született, valószínűleg majdnem 50 éves volt.

Zara, a kecskeméti szurikáta

Hatalmas felháborodást váltott ki idén májusban, hogy elpusztult a Kecskeméti Vadaskert vemhes szurikátája, mert földhöz vágta egy iskolás fiú. A látogatók és a gondozók egyik kedvence, a kíváncsi és örökmozgó Zara másfél évvel korábban került a vadasparkba.

Az eset napján egy osztály érkezett látogatóba, az egyik fiú pedig – a tiltó feliratok ellenére – benyúlt a nyitott kifutóba. A szurikáta ösztönösen, kicsinyeit féltve beleharapott a gyerek kezébe, a fiú pedig ijedtében földhöz csapta az állatot.

Zara és utódai azonnal elpusztultak, hiába próbálta meg újraéleszteni az állatot Tokovics Tamás, a vadaskert igazgatója. A szurikáta halála után hatalmas vita bontakozott ki, ki volt a felelős. A vadaskert vezetője szerint a mai fiatalság egyre kevésbé tiszteli a természetet, bár attól óva intett, hogy bűnbakot csináljanak a fiúból. A gyerek édesapja azt mondta, fia hibázott, de a vadaskert is felelős a történtekért: egy nyitott kifutóban történt a baleset, ahol a gyerekek a kezükkel ingerelték az állatokat.

Harambe: mémmé vált a lelőtt gorilla

A cincinnati állatkertben egy 4 éves kisfiú beleesett a 17 éves hím gorilla kifutójába, pontosabban az azt körülvevő vizesárokba. A gyerek három métert zuhant, nem esett baja, de a 180 kilós főemlős rögtön ott termett mellette. Felvette a vizesárokból, néha métereken keresztül vonszolta, aztán meg úgy tűnt, mintha védelmezné vagy segítené a gyereket.

Sosem fog egyértelműen kiderülni, mi történt volna, ha nem avatkoznak közbe, ugyanis az állatkert illetékesei úgy döntöttek, agyonlövik a gorillát. Szerintük a gyerek életveszélyben volt, nem lehetett várni a reagálással, mert kiszámíthatatlan volt, hogyan viselkedik az ezüsthátú gorilla. Az altatólövedék nem hatott volna időben, ezért a rossz és a rosszabb lehetőség közül kellett választaniuk.

Az állat lelövését óriási felháborodás követte, tiltakozásokat szerveztek, internetes mémek készültek róla, szobrot állítottak neki, Harambe pedig posztumusz világhírnévre tett szert, szinte jelképpé vált.

Knut, a világsztár jegesmedve

A berlini állatkert fogságban született jegesmedvéje hamar a közönség kedvencévé vált, mivel anyja eltaszította magától. Knut a világ legnépszerűbb jegesmedvéjévé vált, ezért sokakat sokkolt a hír, amikor alig négyéves korában elpusztult. A bocs 2011-ben a látogatók szeme láttára lett rosszul, beleesett a medencébe, és megfulladt.

Kiderült, hogy epilepsziás rohamot kapott, amelyet agyvelőgyulladás okozott. Német neurológusok azt is kimutatták, hogy Knut betegségét egy autoimmun rendellenesség okozta, szervezete a saját idegsejtjeit károsította. A jegesmedvebocs emlékére Németországban érmét bocsátottak ki, és bronzszobrot állítottak neki.

A zsiráfok a nyakukat törik

Rengeteg olyan végzetes, néha banális baleset történt az állatkerti zsiráfokkal, amikor a hosszú nyakuk és fejük okozta a vesztüket. Ilyenkor akár az állatkert felelőssége is felmerülhet, kérdéses, hogy megfelelően alakították-e ki az életterüket.

Wesley, a miami állatkert egyévesnél is fiatalabb zsiráfbébije 2016-ban pusztult el, miután a feje beszorult két oszlop közé. Mire kiszabadították, olyan súlyos gerincsérüléseket szenvedett, hogy nem tudott lábra állni, és képtelen volt megtartani az egyensúlyát, ezért elaltatták. A halálos baleset után az állatkert azonnal megkezdte a kifutó átvizsgálását, hogy a későbbiekben ne fordulhasson elő hasonló tragédia, sőt a többi állat élőhelyét is átnézték.

Több, kísértetiesen hasonló eset történt már zsiráfokkal. A nürnbergi állatkertben a Kibali nevű zsiráfot kellett elaltatni 2016-ban, miután súlyos nyakcsigolyatörést szenvedett. A zsiráf egy rácson hajolt át, hogy egy élelmiszerkosárból falatozzon, de mikor vissza akarta húzni a fejét, beakadt, és a pánikba esett állat kapálózás közben leszakította a kerítés erős vázszerkezetét.

Idén májusban Atlantában a Zuberi nevű 8 éves zsiráf nyaka szorult a fémkerítésbe, és a gondozók küzdelme ellenére nem sokkal később meghalt.

Tavaly a budapesti zsiráfcsapat egyik tagja is elpusztult, bár neki nem akadt be a nyaka. A vizsgálatok alapján Akin valószínűleg elvesztette az egyensúlyát, elesett, és az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett. Az állatkert akkor azt írta, testfelépítésükből adódóan ez előfordul a zsiráfoknál, történt ilyen már a vadonban és évszázados tapasztalattal rendelkező állatkertekben is.

Ám szimpla hanyagság miatt is halt már meg állatkerti zsiráf. Dél-Afrikában két zsiráfot szállítottak az autópályán egy nyitott tetejű kamionban, ám amikor egy felüljáróhoz értek, az egyik állat beütötte a fejét, és mire állatorvoshoz vitték, elpusztult.

Dániában megölik az állatokat, ha nincs rájuk szüksg

Koppenhágában az állatkert szándékosan megölt, majd egy bemutatón felboncolt egy egészséges zsiráfot, hogy megakadályozzák a beltenyészetet. Az állatvédők petícióval és tüntetéssel próbálták megakadályozni a kivégzést, de az állatkert megingathatatlan volt, fejbe lőtték a másfél éves Mariust. Pedig egy brit állatkert befogadta volna a selejtesnek minősített állatot.

A kegyetlen és szakmailag is vitatott eljárás ráadásul nem az egyetlen ilyen eset volt Koppenhágában. 2015-ben, egy évvel a zsiráf megölése után egy elaltatott és lefagyasztott oroszlánt boncoltak fel a látogatók szeme előtt. Az indok: a nagyragadozókból túl sok volt már az állatkertben, nem tudták hol elhelyezni.

A látogatók sodorták életveszélybe őket, de az állatok túlélték

A szomorú állatkerti halálesetek után mutatunk néhány olyan történetet is, amelyek szerencsésen végződtek, az állatok pedig megmenekültek. Ezek abból a szempontból is tanulságosak, hogy a látogatók felelőtlensége is veszélybe sodorhatja az életüket.

A pécsi állatkertben majdnem tragédiával végződött a gyereknap, mert a látogatók egy PET-palackot dobtak a rombuszkrokodil kifutójába. Szerencsére a gondozók az utolsó pillanatban kivették az állat szájából, így nem történt nagyobb baj. De történhetett volna, ugyanis Morzsi apja korábban azért pusztult el, mert a látogatók pénzérméket dobtak a kifutójába, amelyeket a hüllő felfalt. Az állat az orvosi kezelés ellenére is belehalt a bélelzáródásba.

A pécsi állatkert másik lakója, Bálint, a víziló is megúszott egy veszélyes szituációt: amikor egy kislány pénztárcája véletlenül beesett hozzá, az állat lenyelte, gondozói pedig attól tartottak, hogy bélelzáródása lehet tőle. A rizikós műtét helyett végül nagy mennyiségű paraffinolajat, természetes hashajtót adtak Bálintnak – Pécs összes patikáját megkeresték, így 17 liter jött össze, amit három napon keresztül adagoltak neki. A pénztárca végül szinte sértetlenül távozott a vízilóból, így Bálint megmenekült.