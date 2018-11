Alaposan melléfogott a Fehér Ház a piros karácsonyfákkal

A minap töltötték fel Melania Trump hivatalos Twitter-oldalára azt a videót, mely bemutatja, ahogy a first lady szemrevételezi a Fehér Ház idei, karácsonyi dekorációit.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15 — Melania Trump (@FLOTUS) 2018. november 26.

Melania télikabátban, csizmában járja be a feltételezhetően egyébként fűtött belső tereket, mintha legalábbis egy kintről betévedt látogatóként bolyongana az épületben, mely valójában ugye, elvileg az otthona. Az idei videóban azonban mégsem ez a legbizarrabb, sokkal inkább a piros karácsonyfákkal teli folyosó.

Ezekről ugyanis sokan A szolgálólány meséje című sorozat szolgálólány-egyenruháira asszociáltak és ezt nem is tartották magukban. Tele a Twitter az e témában született posztokkal.

Here Melania- someone fixed the red trees for you! pic.twitter.com/bToSYTL4V6 — Tiny Dancer (@ReelDancing) 2018. november 26.

The already creepy Whitehouse Christmas trees made creepier.



Who wore it better? #handmaidstale @FLOTUS pic.twitter.com/rUmVMPrgvF — Max McGloin (@MaxMcGloin) 2018. november 26.

These @WhiteHouse decorations look like #TheShining mashed up with the #HandmaidsTale. It’s like stuff you’d see in a nightmare. Yikes. pic.twitter.com/Gwg8yMwhQc — Nancy Santiago Negron (@nancysnegron) 2018. november 27.