Megvan az idei év legjobb adventi vására, és nincs is messze!

A karácsonyi készülődésnek ugyanúgy részét képezik a karácsonyi, adventi vásárok, mint az ünnepi akciók, a forralt bor, na meg a sült gesztenye, aminek az illatát már messziről érezni lehet ilyenkor az utcán. A European Best Destiantions (EBD) weboldal minden évben összegyűjti a legjobb karácsonyi vásárokat, amelyek rangsorát több száz ezer felhasználói szavazat alapján állítják össze. Most készült el a 2018-as gyűjtés, lássuk tehát, hova érdemes ellátogatni, ha különleges karácsonyi hangulatot szeretnénk megtapasztalni.

A legjobb európai adventi vásár pedig…

Meglepő lehet, de a leghangulatosabb ünnepi kirakodóvásárt nem Bécsben, hanem Horvátországban kell keresni, az EBD statisztikái szerint ugyanis a zágrábi adventi vásárt szavazták meg 2018 legjobbjának.

A szerkesztők kiemelik, hogy a horvát főváros számos különleges, karácsonyi témájú és zenés rendezvénnyel várja a látogatókat, de érdemes megkóstolni a különféle szezonális finomságokat, és fürdőzni a hamisítatlan karácsonyi atmoszférában. A színes kavalkádban nézelődve pedig ne lepődjünk meg, ha maga a Télapó is szembejön a tömegben, mivel az adventi időszakban folyamatosan „szolgálatot teljesít” Zágráb utcáin.

A vásár ideje: 2018. december 1-től 2019. január 6-ig.

Adventi vásár és wellness egy helyen

A második helyezettért már messzebb kell utazni, az ugyanis a franciaországi Colmar karácsonyi vására lett. A rendezvény igazi álom-úticél a karácsony rajongói számára, mert a francia kisvárosban a kultúra, a gasztronómia, a hagyomány, az építészet és a wellness egyaránt megtalálható valamilyen formában, nem beszélve a világhírű karácsonyi piacról. A kanyargós kis utcákon nem nehéz elveszni a hangulatban és gyönyörködni a fabetétes házak szépségében.

Az idén 18. jubileumát ünneplő karácsonyi vásár az egyik leghosszabb, mivel már november 23-tól, hat héten át, egészen december 30-ig várja a látogatókat.

A kihagyhatatlan bécsi karácsony

KAPCSOLÓDÓ Ezek a legjobb karácsonyi vásárok Bécsben

Az osztrák főváros karácsonyi vásárát talán nem is kellene említeni, hiszen annyira egyértelmű, hogy a Christkindlmarkt az ünnepi szezon egyik ékköve. Mi is csak azért soroljuk fel, mert az EBD listáján a harmadik helyet szerezte meg a legjobb karácsonyi vásárok sorában.

Hiba lenne azonban azt gondolni, hogy Bécsben csak ez az egy rendezvény várja a karácsonyi hangulat rajongóit, ezért ajánljuk a legjobb bécsi karácsonyi vásárokat bemutató cikkünket, amelyben néhány meglepő programot is találhatnak az érdeklődők.

A bécsi karácsonyi vásári szezon november 17-től december 24-ig tart.

Aki nem akar sokat utazni egy adventi vásárért…

Annak jó hírünk van, az EBD listáján ugyanis Budapest végzett a negyedik helyen, egészen pontosan a Bazilika előtti Szent István tér, ahol az ilyenkor megszokott forralt boros és kézműves árusok mellett minden évben egyedülálló fényfestésre is sor kerül, amely életre kelti a Szent István-bazilika impozáns homlokzatát.

Aki belekóstolna a budapesti karácsonyi hangulatba, november 27. és január 2. között teheti meg.

Francia duplázás

A franciák igazán kitesznek magukért, ha karácsonyi vásárról van szó, a legjobb öt közé ugyanis kettő is bekerült Franciaország hasonló rendezvényei közül. Bár most „csak” az ötödik helyen végzett, Strasbourg karácsonyi vásárát már többször megválasztották Európa legjobbjának, olyannyira, hogy a rendezvényt nemes egyszerűséggel a „karácsony fővárosaként” is szokták emlegetni.

Strasbourgban ilyenkor hangulatos díszkivilágítással, elzászi finomságokkal, adventi koncertekkel, élő jászolokkal és számos kulturális eseménnyel, na meg egészen egyedi atmoszférával varázsolják el a városba látogatókat.

A vásár minden évben november 23-tól decemberi 30-ig tart nyitva.