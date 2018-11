Laktózérzékenyek, figyelem: a tevetej lesz a közeljövő új őrülete!

A tevetej jelentheti a megoldást, amely most kezd éppen egyre keresettebbé válni. A tevék tejét már évezredek óta fogyasztják a Közel-Keleten, a nyugati kultúrák azonban csak most kezdik el felfedezni.

Napjainkban egyre gyakoribbak a tejhez köthető allergiák, érzékenységek. A leggyakoribb a laktózérzékenység, mivel a világ lakosságának nagyjából 65 százaléka nem tudja tökéletesen megemészteni a tejet. Kelet-Ázsiában pedig a felnőttek akár 90 százalékánál is kimutatható a tejérzékenység valamilyen formája – írja az amerikai National Library of Medicine weboldala.

A tevetej ezzel szemben alternatívát jelent, mivel fogyasztása biztonságos laktózérzékenyek számára is. Sőt, a laktózérzékeny gyerekeknél nem hogy nem idézett elő negatív mellékhatásokat, hanem segített a gyerekeknek kigyógyulni az allergiájukból. Ennek oka, hogy a tevetejben nem található meg az a béta-laktoglobulin nevű vegyület, amely a tehéntej esetében kiváltja az allergiás reakciókat. Másoknál a tejcukor jelenléte okozhat emésztési problémákat.

Egy tudományos szempontból rendkívül kicsinek számító, 35 fős mintán elvégzett kutatásból az derült ki, hogy a laktózérzékeny gyerekek 80 százalékánál semmiféle allergiás reakciót nem tapasztaltak a tevetej fogyasztását követően.

A tevetej most az Egyesült Államokban indult hódító útjára, ahol egy Walid Abdul-Wahab nevű vállalkozó alapította meg Desert Farms nevű cégét, és felvette a kapcsolatot már létező amerikai tevefarmokkal, amelyekkel együtt mindjárt négy államban – Pennsylvania. Ohio, Colorado és Missouri – kezdte meg a tej forgalmazását.

Alternatív „tejek”

Magyarországon is sok helyen kapni különféle, jellemzően növényi alapú tejitalokat, amelyeket mandulából, zabból, kókuszdióból, rizsből vagy szójából készítenek. Abdul-Wahab szerint azonban ezek a készítmények nem tudják pótolni a tejben meglévő tápanyagokat.

„Bár sok ember ódzkodik tőle, úgy látjuk, hogy egyre többen próbálják ki a tevetejet, mint természetes megoldást az egészségügyi problémáikra” – mondta a CNN hírcsatornának nyilatkozva Lori Chong, az Ohio State University dietetikusa. Az amerikai élelmiszerüzletekben egy ideje már meredeken növekszik a tevetej iránti kereslet.

Amis tevehajcsárok

Érdekesség, hogy az USA tevefarmjainak nagy részét az amis, illetve mennonita keresztények üzemeltetik. A tevetartás pedig jó biznisz, egy-egy teve körülbelül 25 000 dollárba, vagyis több mint hétmillió forintba is kerülhet. Ennek ellenére néhány évvel ezelőttig a tevék tejében senki sem látott nagy üzletet.

„Igazi kihívás volt meggyőzni [az amisokat], hogy nagyon is valós piaca van a tevetejnek” – tette hozzá Abdul-Wahab, aki 2015-ben szerezte meg a szükséges engedélyeket a tevetej forgalmazására, ma pedig már hetente 2400 liternyit értékesít belőle. A tej mellett népszerű még a tevetejből készült tejpor, a kefír, valamint a tevék tejének felhasználásával készült kozmetikai termékek, sőt, a tevék púpjából kinyerhető zsír is.

A trend, úgy tűnik, nem csak az Egyesült Államokra korlátozódik: a Technavio piackutató cég felmérései szerint a tevetej forgalma éves szinten nagyjából 7 százalékkal bővül. Míg 2017-ben világszerte körülbelül 10,81 milliárd dollárnyi tevetejet forgalmaztak, az előrejelzések szerint 2022-re a bevétel elérheti a 15,05 milliárd dollárt is.

A tevetejnek a fentiek mellett további előnyei is vannak: bár még nem igazolták hitelt érdemlően, de a feltételezések szerint a tevetej segíthet a diabétesz elleni küzdelemben, egyes kutatások pedig arra jutottak, hogy autista gyerekeknél csökkentheti a tünetek intenzitását, de arra utaló jeleket is találtak már, hogy a tevetej hatékony lehet a rák bizonyos formái ellen is.

Tény, hogy a tevék teje nem olcsó, egy pint, azaz kevesebb mint fél liter tevetejért akár 18 dollárt (több mint 5000 forintot) is elkérhetnek. És hogy milyen íze van? Abdul-Wahab szerint egyszerre kicsit édeskésebb és picit sósabb is a tehéntejnél.