Áll a báll az NBA-sztár körül: transznemű szeretője vádolja zaklatással

Amikor Dwight Howard 2004-ben a gimnáziumból egyenesen az NBA-be katapultált, sokan Shaquille O’Neal második eljövetelét látták benne, főleg, hogy a centert ugyanaz az Orlando Magic választotta elsőként a drafton, amelyik csapat 1992-ben ugyanígy tett Shaq esetében is.

Utóbbi, a most 46 éves legenda 4 bajnoki címmel, egy olimpiai arannyal vonult vissza, mint a sportág egyik megkerülhetetlen ikonja. Ehhez képest Dwight Howard – bár olimpiai aranyat ő is nyert 2008-ban, Pekingben – jelenleg épp a hatodik csapatát „fogyasztja”, miután sem Orlandóban, sem Los Angelesben, sem Houstonban, sem Atlantában, sem Charlotte-ban nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket.

Ettől függetlenül a jelenleg a Washington Wizards játékosaként kosarazó Howard sokáig az NBA első vonalát képviselte, amíg sérülései miatt nem került kényszerpályára. A sport mellett látszólag mintaéletet élt, 2007-ben pedig kisfia született az Orlando Magic egyik táncosától, Royce Reedtől. Az erősen vallásos Howard akkor még szabadkozott is a médiában, hogy esküvő előtt ejtette teherbe barátnőjét.

A közvetlen, mindig mosolygós sportoló nagyon népszerű a rajongók között, vidám természete miatt, valamint azért, mert nem szégyell magából bohócot csinálni, akár egy reklám kedvéért, akár azért, mert beszállt valamelyik éppen folyó közösségi médiás őrületbe – annak idején például rendszeresen posztolt fotókat arról, hogy valahol éppen plankinget mutat be.

A sajtó nem is nagyon foglalkozott vele, amikor 2014-ben a georgiai rendőrség nyomozást indított Royce Reed feljelentése nyomán, aki azt állította, hogy Howard bántalmazta közös gyereküket. A sportoló később beismerte, hogy szíjjal verte az akkor 7 éves gyereket és azt mondta, gyerekkorában őt is hasonló módon fegyelmezték, ezért azt gondolta, „belefér”. Az ügyben Howardot nem ítélték el, igaz, volt barátnője polgári perben is bíróság elé állíttatta.

A vallást és az erkölcsös életmódot egy időben gyakran hangsúlyozó Howardnak azonban nem a Braylon nevű kisfiú az egyetlen gyereke: a jelenlegi állás szerint a sportolónak összesen öt nőtől van öt gyereke, akik három különböző államban élnek.

„Kemény helyzet, nyilvánvalóan” – magyarázta Howard 2017-ben, a Sports Illustratednek nyilatkozva. „Felelősségteljesebbnek kellett volna lennem. Elrontottam. Bűnbe estem. De nem fogok úgy tekinteni a gyerekeimre, mintha ők „hibák” lennének. Mindannyiuk egy áldás a számomra.”

A fentiekből látható, hogy Dwight Howard személyiségében bizony találunk önellentmondásokat. Mégis szinte az egész világot meglepte, amikor egy Masin Elijè nevű transznemű író az alábbi üzenetet írta ki Twitter-oldalára.

„Féltem megszólalni, de ma életveszélyesen megfenyegettek, miután szexuálisan zaklatott, fenyegetett és manipulált valaki, akit tiszteltm, a volt barátom, Dwight Howard NBA-játékos, valamint az ő tábora, köztük a LELKÉSZÉVEL.”

I was afraid to speak but today my life was threatened after I was sexually harassed, threatened and manipulated, by someone I respected, my ex boyfriend NBA player Dwight Howard, and his camp also “”catfished”” by his disrespectful ass PASTOR pic.twitter.com/n1I1fwDcUw