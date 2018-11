Fiat 500C-teszt: régi suli új köntösben

A világban létezik néhány olyan dolog, ami már a születése pillanatában beírta magát az örökkévalóságba. A Ray Ban napszemüveg, az 501-es Levi’s farmer, a Converse tornacipő, a Zippo öngyújtó, hogy csak néhány evidenciát említsünk. A Fiat 500 is ilyen, amit a történelem során hívtak már Topolinónak. Cinquecentónak és „kisficsónak” is. Egy dolog azonban nem változott: a kultikus státusz. Az igazi előd több mint 60 évvel ezelőtt mutatkozott be, a mostani forma az 50. évfordulón, 2007 nyarán. A C betűvel jelölt kabrió változat pedig, amelyhez nekünk is volt szerencsénk, két évvel később.

Magyarországon kétféle motorral kapható: 900 köbcentis twinturbó és 1,2 literes, 69 lóerős benzines kivitelben. De igazából ezek az adatok nem fontosak, sokkal többet nyom a latban az a bizsergető érzés, amit a látvány okoz. (Spoiler – bizsergésről lesz szó a vezetési élményeknél is.) Mert hogy az azért már messziről lejön, nem ebben a kocsiban fog ránk jönni, hogy autóversenyzői babérokra törjünk, de még mielőtt elindulnánk, tuti gyönyörködni fogunk benne egy sort.

Mert hogy van miben, ugyanis az autó legeldugottabb rész(let)ei is tökéletesen ki vannak találva, hát még, amik szem előtt vannak. És ami még ennél is nagyszerűbb, a végső kinézetbe a kedves vevő is beleszólhat, mert Fiaték azt találták ki – talán ez ennek az autónak a legnagyszerűbb adottsága –, hogy a tulaj öntse végső formájába az autót annak a felsorolhatatlanul sok lehetőségnek a segítségével, amit a designerek a rendelkezésére bocsátanak. Oldalakon, órákon át böngészhető táblázatból lehet a kasztni és a kárpit színétől kezdve a fényezésen át a rugós bicska módjára nyíló slusszkulcsot díszítő Swarowski kristály mintáján keresztül eljutni egészen odáig, hogy hova tegyünk mondjuk egy olasz trikolórt.

A manapság már egyre ritkább, mindenféle flincflancot nélkülöző ötfokozatú kézi váltón kívül amúgy minden XXI. századi odabent: kellemesen kézre álló, állítható magasságú, bőrbevonatú kormány mindenféle kezelőszervekkel, a régen műszerfalnak hívott eszköz egy 7 hüvelykes TFT-kijelző, amely nemcsak nagyon jól néz ki, de igazán hasznos is, hisz minden olyan információt megmutat, amire vezetés közben szükség lehet: a sebességmérő, a fordulatszámmérő, a hőmérő, a 35 literes tank, a váltásjelző és a fedélzeti számítógép adatait. Az 5”-es érintőképernyővel dolgozó Uconnect rendszer – a manapság elérhető egyik legjobb információs és szórakoztató rendszer – elég pipecül szóló Beats hangfalakkal van megtámogatva.

Kapta is a feladatot rendesen, bevallom őszintén, pirosnál a villamosmegállóban állók is részt vettek a tesztelésében. Mert úgy alakult, hogy a november eleji tavaszban volt nálam az autó, amikor még simán lehetett leengedett tetővel krúzolni a városban, ami elég bizsergető érzés. Nyilván nem én jöttem el először a lámpától, ehhez azért kevés ló van a motorban, de autópályán már szinte észrevétlenül el lehet érni büntetendő sebességet. Ez csak Ausztriában sikerült egyébként, mert az itthoni pályán már 120 körül elkezdett rázni a kormány, amit hirtelen nem is tudtam hova tenni, de a határ másik oldalán megoldódott a rejtély: a sima aszfalton érzi csak tökéletesen magát a futómű.

A márka marketingesei azt találták ki, hogy három felnőtt és a vezető mögött ülő gyerek fér be egy 500-asba, amivel sem egyetérteni, sem vitatkozni nem tudok, mert mi csak ketten használtuk, azt azért tudom, hogy a hátsó ülésre egy összecsukható masszázságy pont befér, viszont a csomagtartónak nem nevezhető helynek egy átlagos méretű bőrönd a maximális kapacitása a lehúzható tető következményeként. Valamit valamiért.

Nem mondom, ennyi pénzért nagyobb és jobb (női) autót is lehet venni, de feelinget nem sokat. A kocsi alapára 5 millió forint fölött van picivel, amit néhány extrával fel lehet tornászni még pár százezerrel, de erre olyan nagy szükség nincsen, mert az alapfelszereltség dicséretesen gazdag. Hét légzsák, alufelni, manuál klíma, krómkilincs, tolatóradar, fedélzeti computer, amik kapásból eszembe jutnak. Ha egyszer a kiló és egyéb mértékegységek mintájára a coolságnak is lesz hivatalos definíciója, a Fiat 500 is az összetevők között lesz. Ha a csajomnak ilyenje lenne, tuti hetente többször is kölcsönkérném tőle.