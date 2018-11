Édes hármast szeretnél? Csak egy okostelefonra van szükséged!

A Tinder mellett vagy egy csokorra való más társkereső alkalmazásból válogathatnak azok, akik gyorsan és kényelmesen szeretnék megtalálni az igazit vagy csak egy kis hétvégi szórakozást. Persze az efféle oldalakon nem nehéz elveszni a jelentkezők tengerében, ha pedig megvan a kapcsolódás, még akkor sem biztos, hogy bármi lesz a dologból. Arról nem is beszélve, hogy így csak „sima” randikat lehet összehozni, ha valaki ennél izgalmasabbra vágyik, adott esetben több ember részvételével, annak tovább kell keresgélnie.

Bár nem szeretnénk olcsó vicceket pufogtatni, de ezt a piaci rést tömte most be a Feeld nevű alkalmazás, amely nem csak édes hármasok szervezésére alkalmas, de olyan párok összekapcsolására is, akik valami extrát keresnek a szexuális élvezetek terén. Szándékosan nem perverziót írok, mert ugye az annyiféle lehet, ahány ember él a Földön.

A lényeg, hogy a Feeld regisztrációja során számos opció közül lehet választani, így már eleve a szexuális orientációnál sem hetero-, bi- és homoszexuális lehetőségeket lehet megadni, a heteroflexibilistől a pánszexuálisig tart a skála.

A vágyak menüpontban pedig jöhet minden, mi szem-szájnak ingere, a domináns-szubmisszív párosítástól kezdve a switchen és fenekelésen át szinte minden létező szexuális játékig. Természetesen itt lehet megadni azt is, ha valaki édes hármast keres, ráadásul azt is lehet pontosítani, hogy milyen felállást keresünk, a két nő és egy férfi (FFM), illetve fordított (MFM) változatban is.

A Tinderrel ellentétben a Feelden nem kell valós névvel regisztrálni, így senkire sem fognak kaján vigyorral nézni a kollégái, barátai, mert esetleg „szembejött” az alkalmazásban.

Ami magát az ismerkedést illeti, az ausztrál Whimn.com szerkesztője tesztelte az alkalmazást, és arra jutott, hogy a szokásos társkereső appokhoz képest a Feelden sokkal hamarabb a „lényegre”, vagyis a szexre terelődik a szó, nem is igen szokás köntörfalazni, egyből rá lehet térni a szaftos részletekre. Legnagyobb előnyének azt nevezte, hogy érezhetően nyitott, közvetlen emberekkel lehet általa megismerkedni, így elkerülhetőek a más alkalmazásokon keresztül bonyolított randik kínos pillanatai.