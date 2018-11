Mai hősünk a macska, amelyik megpróbálta…

Az élet sokszor nehéz, gyakran érezhetjük úgy, hogy hiába minden erőfeszítés, nem jutunk egyről a kettőre. Még akkor is, ha szinte már a szánkban érezzük a győzelem ízét, ha már karnyújtásnyira vagyunk a megoldástól, ha a csillagok állása is nekünk kedvez, mégis, a siker kapujában állva jövünk rá, hogy hiába volt minden, és jobban tesszük, ha beletörődünk a kudarcba.

A fenti, közhelyekkel is súlyosbított eszmefuttatást akár az alábbi felvételen látható macska is írhatta volna, vele ugyanis rút tréfát űzött a természet. Látszik is rajta, hogy igyekszik az összes ragadozógénjét bevetni, sőt még talán okkult rituálét is végrehajt, miközben feltehetően Básztethez, az ókori egyiptomi macskaistennőhöz fohászkodik, csak jusson már végre hozzá a finom falathoz.

KAPCSOLÓDÓ A hirosimai celebmacskák két éve próbálnak betörni egy múzeumba

Valójában a cica a gyász mind az 5 fázisát belesűríti az alábbi, drámai 15 másodpercbe. Az első a tagadás, amikor hiába áll a kőkemény jégpáncélon, úgy gondolja, a belefagyott hal ennek ellenére könnyen megszerezhető finom falat lesz. Ezt követi a harag, amikor az állat konstatálja, hogy nem lesz ez olyan egyszerű, ezért heves mozdulatokkal igyekszik megoldást találni a különös problémára.

A hatodik másodperc környékén jön az alkudozás, amikor finomabb mozdulatokkal és egy kis nyalogatással igyekszik rávenni a jeget, hogy engedje végre hozzáférni a halhoz. Amikor ez nem sikerül, egy picivel arrébb pattan, és kétségbeesve néz fel a kamerát kezelő emberre – ez már maga a depresszió. Az utolsó másodperc pedig maga az elfogadás, amikor sóvárogva néz ugyan a jégbe fagyott finomságra, de tudja, hogy az bizony soha nem lesz az övé.

"ARE YOU FUCKING KIDDING ME?" pic.twitter.com/FI29qEEyrd — Paul Bronks (@BoringEnormous) November 21, 2018

Reméljük, a tanulságos kis felvétel – ha más, napi gondokat nem is tudott megoldani – legalább néhány másodpercre megmosolyogtatta a kedves olvasót. Emellett pedig egy hatalmas pacsit küldünk a cicának a kitartásáért és bízunk benne, hogy az élet végül megjutalmazta egy szép kövér halvacsorával.