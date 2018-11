Folytatódik minden idők egyik legnépszerűbb kultsorozata

Folytatódik minden idők egyik legnépszerűbb sorozata, a Miért éppen Alaszka? – jelenti az Index. A kilencvenes években készült amerikai széria nálunk is közkedvelt volt, többek között a Magyar Televízió, a TV2 és a Viasat 3 is vetítette.

A sorozat sikeréhez a gyönyörű alaszkai táj mellett a remek színészi játék is hozzájárult, a főszereplő Rob Morrow (Numb3rs, Billions) valósággal lubickolt az alaszkai kisvárosban ragadt Fleishman doktor szerepében, de a Cicely buggyant lakóit játszó többi színész, köztük Elaine Miles, Janine Turner, Barry Corbin, Cynthia Geary, John Cullum, Darren E. Burrows és John Corbet is emlékezetes alakítást nyújtott.

Nem csoda, hogy az elmúlt évek nagy remake-hullámja őket is elkapta: a CBS nemrég jelentette be, hogy újabb részeket szeretnének forgatni Fleishman doki kalandjaiból. A csatorna a még élő szereplőkkel és az eredeti produkció alkotóival is felvette a kapcsolatot, jelenleg a forgatókönyvet írják, leghamarabb jövő decemberben kerülhet adásba a folytatás.