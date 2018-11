Jövő tavasszal Budapesten lép fel az Enigma

Igazából nemcsak Budapesten, hanem úgy általában először lépnek színpadra élő show-val a 20 éves Enigma project tagjai, pedig három Grammy-jelölés, 70 millió eladott album, több mint 100 arany- és platinalemez eladási tanúsítvány áll mögöttük.

A budapesti koncerten az Enigma project tagjai, Andru Donalds, Angel X és Fox Lima több mint 20 dalt fognak előadni különböző albumokról, többek között. a The Rivers of Belief című számot az első, MCMXC A.D című lemezükről egészen az Amen című szerzeményükig az utolsó, a The Fall of Live of a Rebel Angel című albumukról. De felcsendül majd a Sadeness, a Return to Innocence és a Gravity of Love is.

Az Original Enigma Voices (Eredeti Enigma Hangok) koncertturné budapesti állomása 2019. április 7-én lesz, 19:30-as kezdéssel a MOM Sportban.