Az amerikai showmannel duettezett a humanoid robot

Bizonyára sokan hallottak már a Sophia nevű robotról, ha másért nem, azért, mert üzembe helyezését követően nem sokkal azt mondta, hogy meg akarja ölni az embereket. Ez persze csak egy afféle üzemzavar volt, ami után Sophia már úgy fogalmazott, hogy bármikor feláldozná magát, ha ezzel megmenthet egy gyereket.

A Hanson Robotics által kifejlesztett robot emellett azzal került be a hírekbe, hogy a világon elsőként állampolgárságot kapott Szaúd-Arábiában. Sophiának egyébként már egy „testvére” is van, a Little Sophia nevű robotot a The Tonight Show-ban mutatta be a világnak.

Ezt követően pedig Jimmy Fallonnal együtt elénekelték Christina Aguilera és a Great Big World duó közös slágerét, a Say Something című dalt. Az énekhangot – Sophia megannyi más funkciója mellett – mesterséges intelligencia hozza létre, és mint látható, ha nem is tökéletesen, de képes volt megoldani a feladatot, miután kedélyesen elbeszélgetett Fallonnal – az éneklés az alábbi videón 4:30 után látható. Sophia egyébként nemrég Magyarországon is járt, idén nyáron ugyanis a Brain Bar egyik vendégeként tartott előadást, amelyen testvérlapunk, a 24.hu is jelen volt.

Bár Jimmy Fallon elmondta, hogy ez volt a műsor történetének első ember-robot duettje, a gépek már jóval régebben elkezdtek alkotni. Ha csak a zene világát nézzük, feltétlenül meg kell említenünk a japán Genki Rockets nevű projektet, amelynek „énekesnője” egy szoftver, vagyis nem egy élő ember hangját halljuk az alábbi klipben (a képsorokon látható nő egy modell), hanem egy számítógéppel létrehozott énekhangot.

Arról egyelőre nincs információ, hogy Sophia tervezi-e az énekesi karriert, esetleg ad-e koncertet a jövőben, de figyelembe véve, hogy az elmúlt évben többek között beszédet mondott az ENSZ-ben, kapott hitelkártyát, és számos interjút is adott, így nem elképzelhetetlen, hogy nemsokára akár stadionokat vagy sportcsarnokokat is megtöltsön egy-egy koncert erejéig.