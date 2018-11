Sarkvidéki hideget kapunk, havazást is hozhat

A télből még csak ízelítőt kaptunk az elmúlt napokban, a folytatásban borongós, esős, igazi őszi idő várható.

Csütörtökön sem lesz napsütés, egész nap borús, felhős idő ígérkezik. Szinte bárhol eshet az eső, az Északi-középhegység magasabb csúcsain havas eső, havazás is előfordulhat. Napközben legfeljebb 3-9 fok várható – írja az Időkép.

Pénteken is felhős marad az ég, legfeljebb rövid napos időszakok lehetnek. Számottevő csapadék nem valószínű, de szitálás, ködszitálás, gyenge eső előfordulhat. Hajnalban mindenhol 0 fok felett alakul a hőmérséklet, talaj menti fagyra csak néhol számíthatunk. Napközben a legmelegebb órákban 5-10 fok lehet.

Szombaton és vasárnap marad az enyhe idő, a hét utolsó napján a 10 fokos maximum-hőmérsékletet is elérhetjük. Főként szombaton, de időnként vasárnap is megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is lehet.

Aztán jövő héten megint lecsap a tél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán azt írta: a jövő hét első napjaiban sarkvidéki eredetű fagyos levegő árasztja el Közép-Európát.

Ez eleinte esőt, majd vegyes halmazállapotú csapadékot okoz, bár a mennyiség és a halmazállapot most még nagyon bizonytalan.

A jelenlegi országos előrejelzés szerint a jövő héten a leghidegebb órákban ismét várhatók mínuszok, s néhol napközben is csak plusz 1 Celsius-fokig melegszik a levegő.