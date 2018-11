Szereted a termékmintákat? A Cosmopolitan Tesztert neked találták ki!

November 23-án jelenik meg a Cosmopolitan magazin legújabb különszáma, a Cosmopolitan Teszter, amely valódi újdonság lesz a hazai és nemzetközi magazinok között. A legújabb Cosmo a szépség-, divat-, gasztro-, tech-, utazási és autós szektorok újdonságaival foglalkozik, és azért nyújt 4D-s olvasói élményt, mert a különszám kizárólag termékek és szolgáltatások tesztelésére, azaz review-kra épül.

Azaz nemcsak egy-két színes-szagos beragasztást tartalmaz, hanem tömve van termékmintákkal, így az olvasó nemcsak lapozgat, hanem a kiadványban elhelyezett termékmintáknak köszönhetően maga is tesztelhet. „Bár eddig is találhattunk magazinokban egy-két beragasztást, azzal, hogy egy magazinra koncentráltunk ilyen nagyszámú termékmintát, új műfajt teremtettünk. Ez a világon is egyedülálló kiadvánnyá teszi a Cosmo Teszter különszámot, amelynek folytatását már most tervezzük” – mondta Erdélyi Péter, a Central Médiacsoport magazinértékesítési marketingvezetője.

A címlapon Hosszú Katinka olimpiai bajnok és Mihalik Enikő szupermodell, az ország két nemzetközileg is ismert véleményvezére pózol, akik a magazinban maguk is tesztelték a számukra izgalmas termékeket. „A magazint egy szórakoztató mini-videókampánnyal kezdtük promotálni Mihalik Enikő YouTube-csatornáján.

Az első filmben Katinka »tanította« úszni Enikőt, a másodikban pedig Enikő mutatta meg a pózolás rejtelmeit Katinkának. Végül lelepleztük a közös címlapot” – osztotta meg Sabján Johanna, a magazin főszerkesztője, majd hozzátette: „Hiszek abban, hogy a magazinolvasás-élmény modernizálható, és rengeteg lehetőséget tartogat még magában. Főleg annak tükrében, hogy a Cosmopolitan célcsoportja early adopter, és imádja az újdonságokat! Izgalmas volt a közös munka az influencerekkel, akikkel így már nemcsak az éves nagyrendezvényünk, a Cosmopolitan Blogger Days kapcsán dolgozhatunk együtt.”

A tesztelők között a Cosmopolitan szerkesztősége és olvasói mellett olyan véleményvezéreket is találunk, mint Iszak Eszter, Mádai Vivien, Nagy Vivien (Fifty Pairs of Shoes), Király Viktor, Kovács Dorottya (Chloe from the Woods), Rubint Rella, Dallos Bogi és még sokan mások. A személyes jellegű beszámolók, értékelések egyértelműen segítik majd az olvasókat a termékválasztásban.

A Cosmopolitan Teszter november 23-án került az újságárusok polcaira, és január 31-ig vagy a készlet erejéig lesz elérhető.