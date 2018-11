Legnagyobb slágere után 24 évvel Donald Trumpnak üzen a Big Mountain

Emlékszünk még 1994-re? Ekkor játszották a mozik a Nyakunkon az élet című romantikus vígjátékot, a gimnazista lányok ekkor szerettek bele Ethan Hawke-ba, míg a fiúk Winona Ryder poszterét tépték ki a Bravo magazinból, hogy a szobájuk falára celluxozhassák. Ebben a filmben hangzik el a Big Mountain együttes Baby I Love Your Way című száma. Ez az:

Ismerős, ugye? Nehéz elképzelni, hogy valaki ne hallotta volna, lévén, hogy a nótát akkor rojtosra játszották a rádiók, na meg az akkor ereje teljében lévő MTV is. De azóta is gyakran kerül elő slágerekre szakosodott műsorokban és rádióadókon, na meg a nosztalgiabulik playlistjein.

A dal Peter Frampton azonos című számának feldolgozásaként számtalan slágerlistát meghódított, az amerikai Billboard Hot 100-on pedig egészen a hatodik helyig jutott. Ezzel a Big Mountain meg is nyerte az 1994-es MTV Europe Music Awards legjobb feldolgozásnak járó díját.

Az 1988-ban alakult együttesnek a második albumán szerepelt a fenti dal, azóta pedig nem kevesebb, mint kilenc albumot adtak ki, ennek ellenére a sikert azóta sem tudták megismételni, sőt valószínűleg sokak számára jelent meglepetést, hogy a banda egyáltalán létezik még azóta.

Szűk egy hónapja került fel a YouTube-ra az együttes legújabb száma, a sokat sejtető című Deportation Nation, és jól tükrözi az együttes mai ismertségét, hogy bár a hivatalos csatornára töltötték fel a klipet, a dalt azóta is csak 6230 alkalommal hallgatták meg, annak ellenére, hogy milyen fontos témáról van szó.

A számban ugyanis az egyik legmegosztóbb társadalmi témára, a menekültek-bevándorlók kérdésére szeretnék felhívni a figyelmet. Mint ismeretes, Donald Trump elnök már választási kampányában agresszívan lépett fel a közép- és dél-amerikai bevándorlással kapcsolatban, és megígérte, ha megválasztják, az USA és Mexikó közti határra falat fog felhúzni, hogy így tartsa távol azokat, akik a hivatalos procedúrákat megkerülve akarnának bejutni az Egyesült Államokba. Az egyik legutóbbi lépésként Trump több mint 12 mérföld hosszan húzatott fel szögesdrótot a hadsereg katonáival, hogy az egyik legforgalmasabb határátkelő környékén szigorítsák a határátlépést.

Az amerikai elnök azóta is gyakran előhozakodik a bevándorlók témájával, ilyenkor nem győzi felsorolni, hogy micsoda rémtetteket hajtanak végre a mexikóiak, valamint hogy a Hondurasból menekülő több ezer emberből álló karaván valójában az MS-13 nevű banda tagjaiból áll (más kérdés, hogy az MS-13 nem hondurasi, hanem főleg salvadori gyökerű bűnözők által, eleve Los Angelesben alakult, de Trump sosem arról volt híres, hogy szoros viszonyt ápolna az úgynevezett tényekkel). Emlékezetes, hogy idén óriási botrányt okozott, amikor Trump életbe léptette azt a rendelkezését, amelynek értelmében az illegális határátlépőktől elválasztották a gyerekeiket (sokszor mindössze pár hónapos csecsemőket), akik közül több százan gyakorlatilag elvesztek az amerikai gyámügyi rendszerben.

Mielőtt bárki a Big Mountain szemére hányná, hogy minek ütik bele az orrukat olyasmibe, amihez nem értenek, fontos megjegyezni, hogy a Deportation Nationben egy vendégművész is közreműködik dr. John Marquez személyében, aki a Northwestern Egyetem latin-amerikai tanszékének professzora. Ő és a frontember Quino McWhinney tegnap a CNN amerikai hírcsatornának nyilatkoztak szerepvállalásukkal kapcsolatban.

„Már a kezdetektől fogva aktivistaként is tevékenykedtünk” – mondta McWhinney. „Az együttes neve is a navajo emberek előtt tiszteleg, akiket kitelepítettek szülőföldjükről. A Big Mountain első koncertjeinek bevételeivel is őket támogattuk. Mindig nagyon tudatosak voltunk a hasonló ügyeket illetően, és úgy véljük, a reggae segítségével provokálnunk kell, és az igazságot kell elmondanunk az embereknek, erre pedig a zene az egyik legjobb eszköz. De például már a második lemezünkön – ezen szerepel a Baby I Love Your Way – is szerepelt egy Bordertown című dal. 1994-ben kezdődött ugyanis a határok erős militarizációja az Operation Gatekeeper nevű határvédelmi akció keretében. Azóta is szoros kapcsolatokat tartunk fenn a határ környéki aktivistákkal. Engem személy szerint naponta elborzaszt, hogy Donald Trump milyen politikai akciókat alkalmaz más emberi lények kárára. Mi ezzel a dallal szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat azokkal, akiknek segítségre lenne inkább szükségük.”

The Fake News is showing old footage of people climbing over our Ocean Area Fence. This is what it really looks like - no climbers anymore under our Administration! pic.twitter.com/CD4ltRePML