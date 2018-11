Havas esővel indul a jövő hét

Vasárnap erősen felhős vagy borult, illetve gyengén felhős időszakok és területek váltakoznak, majd délután fokozatosan mindenütt bezárul, megvastagszik felettünk a felhőtakaró. Estig csapadék nem valószínű, de késő estétől északon néhol havazhat, délnyugaton eső, havas eső lehet. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul. Késő estére -1 és +4 fok közé hűl le a levegő – írja a kiderul.hu.

Télies időjárásra számíts a jövő héten! Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé valószínű eső, nyugaton, délen és a hegyekben nagyobb, másutt kisebb eséllyel havas eső, hó. Az északkeleti szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Kedden többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Északkeleten átmenetileg felszakadozik a felhőzet, majd ott is újra beborul az ég. Többfelé várható eső; nyugaton napközben is, másutt legfeljebb délelőttig lehet havas eső, hó is. A keleti, északkeleti szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a nap második felében néhol már felszakadozhat a felhőzet. Eleinte többfelé várható eső, északnyugaton havas eső, hó is, majd egyre kevesebb helyen számíthatunk csapadékra. A keleti, északkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul.

Csütörtökön erősen és közepesen felhős területek egyaránt lesznek, helyenként eső is előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

Pénteken néhol tartósabban megmaradhatnak a pára- és ködfoltok, másutt erősebben és gyengébben felhős területek váltakoznak. Számottevő csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.