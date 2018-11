Monica Lewinsky kitálal: hatrészes dokumentumfilmben mesél a Clinton-ügyről

Dokumentumfilm-sorozatban mondja el, hogyan élte meg Bill Cintonnal folytatott viszonyát, és az azt követő médiabotrányt Monica Lewinsky – írja a hvg.hu. A The Clinton Affair című, hatrészes dokumentumfilmhez az alkotók, Blair Foster és Alex Gibney több mint húsz órányi interjúanyagot vettek fel Lewinsky-vel.

Mint az közismert, Bill Clinton amerikai elnök 1995-től kezdve folytatott szexuális viszonyt az akkor 22 éves Lewinksy-vel, aki gyakornokként dolgozott a Fehér Házban. Kapcsolatukra 1998-ban derült fény. Az esetből óriási botrány lett. Clinton először mindent tagadott, 1998 augusztusában azonban elismerte, hogy valóban viszonya volt Lewinsky-vel.

A sorozat alkotói szerint azért fontos, hogy Lewinsky elmondja a saját verzióját, mert úgy érzik, valamilyen szinten helyre kell tenniük a nő reputációját. Míg Bill Clinton felesége, Hillary Clinton oldalán visszakerülhetett a közéletbe, addig Lewinsky karrierje teljesen kisiklott a botrány miatt, egyetlen cég sem akarta akarta alkalmazni a friss diplomás fiatalt. Többször beszélt arról is, hogy az esetet követően öngyilkos gondolatai is támadtak. Ezt a dokumentumfilmben is megemlíti.

A sorozat november 18-án debütál Amerikában az A&E tévécsatornán.