Kamulegóval mossák a gyerekek agyát Trump támogatói

Az internetes mémgyárosok parádés alkotásának is tűnhetne az alábbi játék, de ezt valaki tényleg komolyan gondolta. Egészen konkrétan a Keep & Bear nevű webshop tulajdonosai, akik a Donald Trump elnököt támogató szuvenírek és játékok egész sorát kínálják az erre fogékonyaknak.

A legújabb termékük egy a dán építőjátékra, a LEGO-ra hajazó készlet, amelyhez még egy Donald Trumpot mintázó figurát is adnak. A MAGA márkanév természetesen az elnök kampányszlogenjére, a Make America Great Again-re utal, a MAGA rövidítés a 2016-os választások előtt került be az amerikai közbeszédbe.

A játékot magát nem gondolták túl, egy sima egyszerű szürke falat lehet felépíteni a műanyagkockákból, amely elé oda lehet állítani a jellegzetes piros sapkát viselő, ordításra nyíló szájú Trump figurát. A játék doboza is megér egy misét, amelyre rendkívül ízlésesen egy, a falon kívül rekedt sztereotíp mexikói figurát álmodott a tervezője. Ami viszont a legsúlyosabb, az maga a termékleírás, amellyel a forgalmazók igyekeznek jelezni, hogy mit is kellene gondolnia a fiatal generációnak.

„Egy tízezer közép-amerikai migránsból álló tömeg menetel Mexikón keresztül és a texasi El Pasóba tartanak. A mexikói határőrök megpróbálták őket feltartóztatni a mexikói határnál – sikertelenül. A falat meg kell építeni. A fal biztosítja Amerika biztonságát és erejét.”

A fenti szöveg szó szerint szerepel a Keep & Bear weboldalán, egyből a 29.95 dollárért, vagyis picit több mint 8500 forintért megrendelhető MAGA-fal fotói mellett. A játékot egyébként 5 éves kortól ajánlják, bár valószínű, hogy a törzsvásárlók inkább a fanatikus Trump-támogatók lesznek. Legalábbis így gondolja Richard Gottlieb a Global Toy Experts nevű cég alapítója.

„A legtöbb gyerek sima építőkockaként fogja kezelni ezeket a játékokat, inkább a felnőttek számára lehet afféle politikai vicc” – magyarázta a szakértő a CNN-nek nyilatkozva. A Keep & Bear kollekciójában szerepelnek további kamulegók is, például egy olyan készlet, amelyben Donald Trump börtönbe küldi Hillary Clintont, aki emiatt narancssárga kezeslábasban lett megörökítve.

Az amerikai elnök már hetek óta a Hondurasból menekülő emberekkel riogatja az amerikai közvéleményt, és konkrét invázióról beszél, holott a menekültek több száz kilométerre vannak a Trump parancsára megerősített amerikai határtól. A menekülők a bűnözés, a korrupció és gyakori bandaháborúk miatt menekülnek a közép-amerikai országból.