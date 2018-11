Keverék kutya vagy designer dog? Az új őrület már nálunk is hódít

A fajtatiszta vs keverék kutya dilemmának egy manapság egyre divatosabb válfaja ütötte fel a fejét:ez pedig a designerdog-jelenség. Régen keverék, esetleg korcs vagy templomtéri kutyának nevezték a nem törzskönyvezett, kicsit sem fajtatiszta négylábúakat. De vannak, akik ezt nem bízzák a véletlenre, megtervezett keverék kutyákat, azaz designer dogokat „alkotnak”.

A designer kutya nem más, mint két fajtatiszta kutya keresztezése. A cél, hogy a fajtatiszta kutyák pozitív tulajdonságait ötvözzék egy kutyatestben. Elkerüljék az ún. túltenyésztéssel járó genetikai eredetű, s így örökletes betegségeket. Persze a végkimenetelt senki sem tudja 100%-ban garantálni, ennek ellenére egy-egy ilyen designer kölyökért komoly pénzeket is elkérhetnek a kreátorok.

TOP 10 DESIGNER DOGS Known as 'hybrid' or 'designer' dogs, these canines are bred with a purpose - to optimize the best qualities of each parent. Unlike some mixed breeds, designer dogs are generally born from two purebred parents.