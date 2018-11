A hirosimai celebmacskák két éve próbálnak betörni egy múzeumba

KAPCSOLÓDÓ Házimacska várta a megdöbbent hegymászót a 2500 méter magas hegy tetején

Rajzfilmbe, de legalábbis mesébe illő történet zajlik a távol-keleti szigetországban, egészen pontosan a hirosimai Onomichi City Museum of Art környékén, ahol két évvel ezelőtt fotókiállítást rendeztek Iwago Micuaki macskákat ábrázoló fotóiból. A bejárat mellett még egy hatalmas macskaszobrot is felállítottak, hogy így tudassák a járókelőkkel, milyen tárlatra számíthatnak.

Ezután nem sokkal egy fekete cica érkezett, amely láthatóan érdeklődött a kollégákat ábrázoló fotók iránt és megpróbált bejutni a fotocellás üvegajtón keresztül. A múzeum egyik biztonsági őre azonban résen volt, és elzavarta a fotóművészet iránt érdeklődő négylábút. A világ szerencséjére egy Mukusuke nevű Twitter-felhasználó épp a környéken járt, és gyorsan megörökítette a vicces szituációt.

Néhány héttel később a macska visszatért, ezúttal azonban már másodmagával érkezett, hogy megpróbálják meghódítani a tiltott épületet. A fekete cicáról közben kiderült, hogy Ken Channak hívják, míg a vele együtt érkező vörös cirmost Gosaku vagy Go-Chan néven emlegetik a környékbeliek.

A macskák tehát ismét megpróbáltak behatolni a szigorúan őrzött építménybe, azok a fránya biztonsági őrök azonban továbbra sem lelkesedtek az ötletért, hogy a cicák csak úgy, jegy nélkül belógjanak a kiállításra.

A helyzet azóta valóságos állóháborúvá fajult, a két cica ugyanis a múzeum környékén ütött tanyát, és szinte nem múlik el nap úgy, hogy ők meg ne próbálnák kicselezni az őrséget. Az alábbi videó például mindössze 2 napja készült.

Idővel persze a marcona biztonságiak szíve is meglágyult, a macskákat ugyan továbbra sem engedik be az épületbe, de most már régi ismerősként üdvözlik őket, sőt még egy kis fülvakargatást és simogatást is kapnak, mielőtt gyengéden felszólítják őket a távozásra.

Persze a kiváló lehetőségre azonnal lecsapott a múzeum vezetősége, azóta pedig az intézmény Twitter-csatornáján rendszeresek a cicákat ábrázoló fotók. Sőt, még egy különleges szuvenír is készült, amely kitartásuk előtt tiszteleg: a múzeum szuvenírboltjában ugyanis bárki megvásárolhatja az alábbi vászontáskát, amelyen Ken Chan látható, hamisítatlan japán stílusban megörökítve.